الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. سحب قرعة كأس رابطة الأندية المصرية فى غياب الأهلى والزمالك

قرعة كأس الرابطة
قرعة كأس الرابطة

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، ظهر اليوم، قرعة كأس الرابطة لموسم (2023/ 2024)، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجبلاية.

وأجريت القرعة، دون مشاركة الأهلي والزمالك، اللذين اعتذرا عن خوض منافسات النسخة الحالية للبطولة.

وأكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على لجنة المسابقات، أن كأس رابطة الأندية سيقام بنظام المجموعات، ويتم تقسيم الأندية إلى 4 مجموعات كل مجموعة من 4 فرق بعد اعتذار الأهلي والزمالك عن المشاركة.

وتابع عامر حسين خلال مراسم سحب قرعة رابطة الأندية، أن بطولة كأس الرابطة ستقام خلال فترة توقف الدوري الممتاز أثناء بطولة الأمم الإفريقية.

وأشار حسين، إلى أن صاحب المركز الأول سيحصل على مليون وخمسمائة ألف جنيه، فيما سيحصل صاحب المركز الثانى على مليون جنيه.

وواصل عامر حسين، أن الفريق الفائز بكأس الرابطة سيشارك فى بطولة السوبر المصري مثلما حدث في الموسم الماضي.

وجاءت قرعة كأس الرابطة على النحو التالي:

المجموعة الأولي: فيوتشر- الاتحاد السكندري- سموحة- بلدية المحلة. 

المجموعة الثانية: بيراميدز- فاركو- طلائع الجيش- زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا- إنبي- الإسماعيلي- الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري- المقاولون العرب- البنك الأهلي- الجونة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، حيث سيلتقي أول المجموعة مع وصيف المجموعة الثالثة، على أن يلتقي وصيف المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثالثة.

وسيواجه أول المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الرابعة، بينما سيواجه أول المجموعة الرابعة، وصيف المجموعة الثانية.

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