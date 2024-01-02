موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.. وجدول مباريات الجولة الأولى

زاد البحث عبر موقع جوجل البحثي عن موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 وجدول مباريات منتخب مصر في البطولة والقنوات الناقلة لها حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة من جماهير 24 منتخبا مشاركا في البطولة إلى دولة كوت ديفوار المستضيفة للنسخة الحالية والتي تعتبر الأهم في القارة الأفريقية.



موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

يعرض “الدستور” للقراء من خلال هذا التقرير موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي تنطلق خلال الفترة من يوم 13 يناير الجاري وحتى يوم 11 فبراير 2024 والمقامة في مدينة ساحل العاج بدولة كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبا وهى المرة الثانية على التوالي بعد إقامة النسخة السابقة في الكاميرون عام 2021.

وجاء تشكيل مجموعات البطولة والتي أسفرت عنها القرعة التي أجرها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كما يلي:-

المجموعة 1: ساحل العاج، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو.

المجموعة 2: مصر، غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق.

المجموعة 3: السنغال، الكاميرون، غينيا، غامبيا.

المجموعة 4: الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنغولا.

المجموعة 5: تونس، مالي، جنوب أفريقيا، ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا.



جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024

وجاءت مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 كما يلي:-

يوم السبت الموافق 13 يناير 2024



مباراة كوت ديفوار × غينيا بيساو الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني.

يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024

مباراة نيجيريا × غينيا الاستوائية الساعة 4 مساءا بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني.

مباراة مصر × موزمبيق الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب فليكيس هوفويت.

مباراة غانا × كاب فيردي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب فليكيس هوفويت.

يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024

مباراة السنغال × جامبيا الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب تشارلي كونان باني.

مباراة الكاميرون × غينيا الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب تشارلي كونان باني.

مباراة الجزائر × انجولا الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السلام.

يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024

مباراة بوركينافاسو × موريتانيا الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السلام.

مباراة تونس × ناميبيا الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أمادو جون كوليبالي.

مباراة مالي × جنوب افريقيا الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أمادو جون كوليبالي.

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024

مباراة المغرب × تنزانيا الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب لوران بوكو.

مباراة كونغو الديمقراطية × زامبيا الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب لوران بوكو.

اقرأ المزيد

موعد معرض الكتاب 2024