جلال يضع استقالته على مائدة مجلس الإسماعيلي قبل خوض مباراة المصري

وضع ايهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى، استقالته على مائدة مجلس إدارة الدراويش، قبل ساعات قليلة من لقاء الفريق الإسماعيلاوي أمام النادى المصرى .

ويلتقى فريق الإسماعيلى مع نظيره المصرى فى السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالأسكندرية، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

وأكد ايهاب جلال لمسؤولى الدراويش أنه سيرحل عن الفريق فى حال تعرض الدراويش للخسارة فى مباراة اليوم، باعتبارها "ديربى" منطقة القناة ولها حسابات خاص بخلاف باقى مباريات الدورى رغم أن الإسماعيلى فى حاجة ماسة لتحسين نتائجه فى الدورى الممتاز .

ويواجه مسئولو الإسماعيلي مأزق حرج للغاية بسبب إصرار إيهاب جلال على تقديم استقالتة إذا حدثت أي نتيجة سلبية لفريقهم في مباراته أمام المصري البورسعيدي الليلة، مما دفعهم لمطالبة ايهاب جلال بتأجيل الحديث فى هذا الأمر إلى ما بعد نهاية المباراة .

وشهدت الساعات الماضية، محادثات بين إيهاب جلال ونصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلى، بصراحه مطلقه، حيث أبلغ جلال ، رئيس النادى، واخبرة أن صبره نفذ في ظل المشاكل الهائلة التي يتعرض لها بسبب سوء النتائج منذ انطلاق المسابقة وحتى الآن.

وحدد جلال الأزمات المالية التى تواجه الفريق وعلى رأسها الأزمات المالية وتأثيرها السلبي علي عمله في تحقيق حلمه فى بناء جيل جديد للدراويش، مما يؤكد أن الوقت حان للرحيل عن النادي.

تجدر الإشارة إلي أن المسؤولين بالإسماعيلي لم يصرفوا راتب إيهاب جلال والطاقم المعاون له منذ أربعة أشهر، فضلاً عن فشلهم في فك حظر القيد الشتوي بعد سداد الغرامات الدولية لصالح المحترفين السابقين التونسي نور الزمان الزموري والناميبي شيلونجو والمدرب الإسباني الأسبق خوان كارلوس جاريدو وناديي وكورهوجو الإيفواري وديبور تيفو الاكوادوري .