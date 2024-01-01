جهاز جديد في مران الزمالك استعدادًا لعودة بطولة الدوري

ظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجهاز فني جديد وذلك خلال مران الفريق اليوم الإثنين.

وتشهد مسابقة الدوري توقف في الوقت الحالي، بسبب ارتباط المنتخب الوطني بخوض بطولة أمم افريقيا، حيث يتدرب الزمالك بأجهزة team polar system التى تستخدم لقياس وتحليل أداء اللاعبين بتقنية عالية.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك للاستفادة من توقف مسابقة الدوري بالشكل الأمثل في الوقت الحالي حتى يظهر الفريق بصورة مميزة بعد عودة المباريات الرسمية من جديد.

عقد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، المشرف على الكرة بالنادي وعبد الواحد السيد مدير الكرة جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وحرص سليمان على الحديث مع اللاعبين على أهمية استغلال فترة التوقف والاستعداد بجدية للمرحلة المقبلة، خاصة وأن الزمالك سيعود للمنافسة في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً، وشدد على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد.

وأكد عضو المجلس للاعبين أن الإدارة تعمل على توفير كافة متطلبات الفريق وتهيئة المناخ المناسب لهم من أجل المنافسة على كافة البطولات.

في السياق، طالب عبد الواحد السيد اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد أكبر في الفترة الحالية، واستغلال فترة توقف الدوري بالشكل الأنسب.