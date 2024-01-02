أيام قليلة للغاية، كاد تعد على أصابع اليد الواحد، تفصلنا عن إنطلاق غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، لذلك أصبح البحث عن موعد مباراة المنتخب الوطني الأول أمام موزمبيق، في ضربة البداية بالمونديال القاري، هو المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق بأمم إفريقيا 2024

ويستهل المنتخب الوطني الأول مشواره في كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، بمواجهة منتخب موزمبيق، الأحد الموافق 14 يناير الجاري، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

أين ستقام منافسات "كان 2023"

ستقام منافسات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، بالعاصمة الإيفوارية “كوت ديفوار”، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر فعاليتها حتى 11 فبراير المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومنتخب موزميبق بأمم إفريقيا

تنقل جميع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، اعتبارا من 13 يناير الجاري وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي سبورتس القطرية، كافة حقوق البث المباشر والحصري لجميع مباريات المونديال القاري من دور المجموعات مرورا بدور الـ16 ثم الثمانية وقبل النهائي، وأخيرا مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2024

ويقع المنتخب الوطني الأول، في المجموعة الثانية بجوار منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني الأول، يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة القارية، وذلك برصيد 7 ألقاب، ثم منتخبات الكاميرون 5 بطولات، ثم غانا 4 بطولات، ونيجيريا 3 ألقاب.

ويذكر أن المنتخب السنغالي قد نجح في التتويج بالنسخة الأخيرة من بطولة الأمم الإفريقية، والتي أقيمت في الكاميرون يناير 2022، على حساب الفراعنة عن طريق ضربات الجزاء (4 /2)، لتكون الأولى في تاريخ أسود التيرانجا.

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية

يلتقى منتخب مصر مع تنزانيا وديا فى المباراة الوحيدة التى يخوضها منتخب مصر قبل السفر لكوت ديفوار للمشاركة فى بطولة الامم الافريقية، حيث يواجه الفراعنة منتخب تنزانيا فى السادسة من مساء الأحد القادم على ستاد القاهرة الدولى.