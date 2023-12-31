الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بكأس إفريقيا 2024

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

أيام قليلة للغاية، تفصلنا عن انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية “كان 2023”، لذلك أصبح البحث عن موعد مباراة منتخب مصر المقبلة، في إطار منافسات المونديال القاري، هو المتصدر على كافة محركات جوجل مؤخرا. 

ويأتي ذلك، نظرا لما تضمه البطولة القارية من نجوم دوليين، تنتظر جماهير القارة السمراء، رؤيتهم داخل المستطيل الأخضر، مثل السنغالي ساديو ماني مع أسود التيرانجا، ومحمد صلاح مع الفراعنة، ورياض محرز مع المنتخب الجزائري، وأشرف حكيمي مع المنتخب المغربي، وبيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا

يستهل المنتخب الوطني الأول، ظهوره في كأس الأمم الإفريقية  "كوت ديفوار 2023"، بمواجهة منتخب موزميبق، يوم 14 يناير المقبل 2024.

مكان انطلاق منافسات "كأس أمم إفريقيا 2024"

ومن المقرر أن تنطلق منافسات "كان 2023"، بالعاصمة الإيفوارية "إيبدجان"، خلال الفترة من 13 يناير المقبل 2024 وتستمر فعاليتها حتى يوم 11 فبراير من العام ذاته.

مجموعة مصر في كأس إفريقيا 2024.. ولاعبي منتخب مصر المشاركين

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة

تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره مورميبق، مساء الأحد الموافق 14 يناير المقبل 2024، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كافة حقوق البث المباشر والحصري والرسمي، لجميع غمار مباريات المونديال الإفريقي من مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية من البطولة القاري داخل منطقة الشرق الأوسط.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2024

ويقع المنتخب الوطني الأول، في المجموعة الثانية بجوار منتخبات غانا وموزميبق والرأس الأخضر.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني الأول، يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة القارية، وذلك برصيد 7 ألقاب، ثم منتخبات الكاميرون 5 بطولات، ثم غانا 4 بطولات، ونيجيريا 3 ألقاب.

ويذكر أن المنتخب السنغالي، قد نجح في التتويج بالنسخة الأخيرة من بطولة الأمم الإفريقية، والتي أقيمت في الكاميرون يناير 2022، على حساب الفراعنة عن طريق ضربات الجزاء (4 /2)، لتكون الأولى في تاريخ أسود التيرانجا.

اقرأ أيضاً

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

موعد مباراة منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2024 منتخب مصر موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام موزميبق موعد مباراة منتخب مصر القادمة بكأس أفريقيا 2024 موعد مباراة منتخب مصر بكأس أفريقيا 2024

مواد متعلقة

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

بلماضى يختار 26 لاعبًا للدفاع عن حظوظ الجزائر فى كأس أمم إفريقيا

موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.. جدول مباريات المنتخب

6 مجموعات.. موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2023 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

إليسيا يانكون تعلن خطوبتها بعد تتويج الأهلى فى الإمارات (فيديو)

قواد وليلة حمراء.. أسرار صادمة فى جريمة مقتل عريس العياط

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

تبدأ غدا من مكاتب البريد.. مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2024

موعد شهر رمضان 2024 فلكيا.. والأيام المتبقية عليه 1445

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة

الجيش الإسرائيلى يعثر على أسلحة صينية فى غزة.. كيف وصلت لـ"حماس"؟