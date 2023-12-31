موعد مباراة منتخب مصر القادمة بكأس إفريقيا 2024

أيام قليلة للغاية، تفصلنا عن انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية “كان 2023”، لذلك أصبح البحث عن موعد مباراة منتخب مصر المقبلة، في إطار منافسات المونديال القاري، هو المتصدر على كافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، نظرا لما تضمه البطولة القارية من نجوم دوليين، تنتظر جماهير القارة السمراء، رؤيتهم داخل المستطيل الأخضر، مثل السنغالي ساديو ماني مع أسود التيرانجا، ومحمد صلاح مع الفراعنة، ورياض محرز مع المنتخب الجزائري، وأشرف حكيمي مع المنتخب المغربي، وبيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا

يستهل المنتخب الوطني الأول، ظهوره في كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، بمواجهة منتخب موزميبق، يوم 14 يناير المقبل 2024.

مكان انطلاق منافسات "كأس أمم إفريقيا 2024"

ومن المقرر أن تنطلق منافسات "كان 2023"، بالعاصمة الإيفوارية "إيبدجان"، خلال الفترة من 13 يناير المقبل 2024 وتستمر فعاليتها حتى يوم 11 فبراير من العام ذاته.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة

تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره مورميبق، مساء الأحد الموافق 14 يناير المقبل 2024، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كافة حقوق البث المباشر والحصري والرسمي، لجميع غمار مباريات المونديال الإفريقي من مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية من البطولة القاري داخل منطقة الشرق الأوسط.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2024

ويقع المنتخب الوطني الأول، في المجموعة الثانية بجوار منتخبات غانا وموزميبق والرأس الأخضر.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني الأول، يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة القارية، وذلك برصيد 7 ألقاب، ثم منتخبات الكاميرون 5 بطولات، ثم غانا 4 بطولات، ونيجيريا 3 ألقاب.

ويذكر أن المنتخب السنغالي، قد نجح في التتويج بالنسخة الأخيرة من بطولة الأمم الإفريقية، والتي أقيمت في الكاميرون يناير 2022، على حساب الفراعنة عن طريق ضربات الجزاء (4 /2)، لتكون الأولى في تاريخ أسود التيرانجا.