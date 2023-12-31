مجموعة مصر في كأس إفريقيا 2024.. ولاعبي منتخب مصر المشاركين

يتساءل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة عن مجموعة مصر في كأس افريقيا 2024 والتي تنطلق في دولة كوت ديفوار في شهر يناير 2024 حيث دخل المنتخب بالفعل في معسكر للاستعداد للبطولة التي يأمل الفوز بها وتشمل القائمة الأولية نحو 55 لاعب.

مجموعة مصر في كأس افريقيا 2024

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي أجريت في دولة كوت ديفوار عن تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 6 مجموعات من بينهم مجموعة مصر في كأس افريقيا 2024 وجاءت كما يلي:-

المجموعة الأولى وتشمل (منتخب كوت ديفوار، منتخب نيجيريا، منتخب غينيا، منتخب غينيا الاستوائية).

المجموعة الثانية وتشمل ( منتخب مصر ومنتخب غانا ومنتخب الرأس الأخضر ومنتخب موزمبيق).

المجموعة الثالثة وتشمل (منتخب السنغال، منتخب الكاميرون، منتخب غينيا، منتخب غامبيا).

المجموعة الرابعة وتشمل (منتخب الجزائر، منتخب بوركينا فاسو، منتخب موريتانيا، منتخب انغولا).

المجموعة الخامسة وتشمل (منتخب تونس، منتخب مالي، منتخب جنوب افريقيا، منتخب ناميبيا).

المجموعة السادسة وتشمل (منتخب كوت ديفوار، منتخب نيجيريا، منتخب غينيا، منتخب غينيا الاستوائية).

مباريات منتخب مصر في الأمم الأفريقية 2024

جاءت مباريات منتخب مصر في الأمم الأفريقية 2024 والتي تجرى خلال الفترة من يوم 13 - 22 يناير 2024 في دولة كوت ديفوار كما يلي:-

الجولة الأولى

يوم 14 يناير 2024 مباراة منتخب مصر ضد منتخب موزمبيق.

الجولة الثانية

يوم 18 يناير 2024 مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا.

الجولة الثالثة

يوم 22 يناير 2024 مباراة منتخب مصر ضد منتخب الرأس الأخضر.

تقام كافة مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الافريقية على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان وهو الملعب الذي يتسع إلى نحو 33 ألف متفرج ويمكن مشاهدة كافة المباريات عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبوت الرياضية.



لاعبي منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2024