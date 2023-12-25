رسميًا.. الكشف عن مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وأعلن «كاف» عن أن مباريات دور المجموعات لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، ستقام خلال الفترة ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر عام 2024، بينما ستكون المنتخبات الأقل تصنيفًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالبة بخوض التصفيات التمهيدية المقرر إقامتها خلال الفترة بين 18 و26 مارس.

وستقام مباريات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات، في الفترة ما بين 2 و10 سبتمبر 2024، على أن تقام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة، خلال الفترة بين 7 و15 أكتوبر، بينما ستقام مباريات الجولتين الخامسة والسادسة، خلال الفترة ما بين 11 إلى 19 نوفمبر من العام ذاته.

وأشار «كاف» في خطابه للاتحادات الأعضاء في القارة، إلى أنه تم تخصيص الفترة بين 3 و11 يونيو لإقامة مواجهات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منح المغرب شرف استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أعلنت في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي، منح المغرب، شرف استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، وذلك خلال اجتماع لها بالقاهرة.