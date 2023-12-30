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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

جريدة الدستور

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد أن استقر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا، على القائمة النهائية للمنتخب استعدادا للبطولة والتي تنطلق في يناير 2024 حيث يهتم الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر بمعرفة جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 في دور المجموعات في البطولة التي تستضيفها دولة كوت ديفوار.

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

منتخب مصر ومنتخب موزمبيق

ويواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب موزمبيق في الرابع عشر من شهر يناير المقبل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 حيث تنطلق صافرة بدأت اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

منتخب مصر ومنتخب غانا

وفي الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية يصطدم المنتخب المصري بمنتخب غانا وذلك في 18 من شهر يناير المقبل حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب الرأس الأخضر ومنتخب مصر

وفي 22 من شهر يناير القادم يواجه المنتخب المصري منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وإذا تأهل منتخب مصر كأول مجموعته سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وإذا تأهل من المركز الثاني بمجموعته سيواجه  ثاني المجموعة السادسة.

قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا 2024

قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا 2024

حراسة المرمى

 محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي.

خط الدفاع

 أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- علي جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال- أحمد فتوح- محمد حمدي.

خط الوسط

 حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية - أحمد سيد "زيزو"- أحمد نبيل "كوكا" - محمود حمادة.

خط الهجوم

 محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن "تريزيجيه"- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود عبد المنعم "كهربا"- أحمد حسن "كوكا".

مجموعة منتخب مصر فى أمم إفريقيا

  1. مصر
  2. غانا
  3. موزمبيق
  4. الرأس الأخضر

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