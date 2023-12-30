السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا 2024

فيتوريا
فيتوريا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٤، التي تستضيفها كوت ديفوار، واللاعبون هم:

محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبدالمنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور.

هذا بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا.

ويبدأ المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، معسكره المغلق يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024، التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير من العام المقبل.

وأعلن محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني الأول، عن استضافة العاصمة الإدارية الجديدة معسكر الفراعنة في الفترة من 2 إلى 9 يناير، والذي تتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التنزاني يوم 7 من نفس الشهر، والذي يأتي استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.

وأضاف غرابة أن مباراة تنزانيا الودية ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم ٧، على أن يستكمل الفراعنة معسكره المغلق بعد المباراة حتى موعد السفر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير.

قائمة منتخب مصر بطولة الأمم الإفريقية روى قيتوريا مباراة مصر وتنزانيا الودية محمد صلاح

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