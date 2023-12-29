السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حصاد منتخب مصر في 2023 (2).. ستة لاعبين شاركوا بالمباريات وصلاح كبير الهدافين

محمد صلاح سجل 4 أهداف
محمد صلاح سجل 4 أهداف في مباراة جيبوتي

أشرك البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم 29 لاعبا في المباريات الست الرسمية التي خاضها الفراعنة عاد 2023 وحقق محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمدي فتحي العلامة الكاملة بالمشاركة في المباريات الست وشارك محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومصطفى محمد في المباريات الست ضمن التشكيل الأساسي بينما شارك كل من أحمد سيد زيزو وعمر مرموش في خمس مباريات بشكل أساسي ومباراة واحدة كبديلين وشارك حمدي فتحي في مباراتين كأساسي وأربع مباريات كبديل .

وشارك النجم محمد صلاح في خمس مباريات أساسيا وغاب عن مباراة إثيوبيا في تصفيات الأمم الإفريقية وشارك في خمس مباريات بشكل أساسي أيضا كل من محمد هاني ومحمد حمدي وشارك محمود حمادة في أربع مباريات أساسيا ومباراة واحدة بديلا وشارك مروان عطية في ثلاث مباريات أساسيا ومباراتين كبديل .

وشارك في أربع مباريات كل من مصطفى فتحي وعلي جبر وشارك في ثلاث مباريات كل من طارق حامد وأحمد أبوالفتوح ومحمود تريزيجيه .

وشارك في مباراتين كل من أحمد حجازي وإمام عاشور ومحمود كهربا وعمر كمال عبد الواحد ومحمد النني ومحمد شريف، وشارك في مباراة واحدة كل من أحمد عبد القادر ومحمد صبحي وأحمد حسن كوكا وأحمد رمضان بيكهام وإبراهيم عادل وسام مرسي وأحمد سامي .

11 لاعبا تخصص مباريات ودية 

إضافة للاعبين ال29 الذين شاركوا في المباريات الرسمية هناك 11 لاعبا شاركوا في المباريات الأربع التي خاضها الفراعنة عام 2023 وهم ياسر إبراهيم وحسين الشحات وشارك كل منهما في مباراتين وهشام صلاح ومحمود مرعي ومحمد رضا ومهند لاشين وغنام محمد وأحمد ياسر ريان ومحمد أبوجبل وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل.

محمد صلاح كبير الهدافين 

تصدر محمد صلاح قائمة هدافي المتتخب الوطني عام 2023 برصيد ستة أهداف سجلها في ثلاث مباريات رسمية حيث سجل أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في مرمى جيبوتي وهدفين في مباراتي مالاوي في القاهرة وليلونجوي.

واحتل محمود تريزيجيه المركز الثاني في قائمة هدافي الفراعنة برصيد خمسة أهداف منها أربعة أهداف في المباريات الرسمية وهدف في مباراة جنوب السودان الودية.. وتساوى مصطفى محمد وعمر مرموش ومصطفى فتحي وحمدي فتحي في المركز الثالث وسجل كل منهم هدفين والفارق أن حمدي فتحي سجل هدفيه في مباراتين وديتين بينما سجل مرموش ومصطفى محمد أهدافهما في المباريات الرسمية وسجل مصطفى فتحي هدفا في المبار يات الرسمية وأخر في المواجهات الودية .

وسجل هدفا واحدا كل من أحمد سيد زيزو وطارق حامد ومحمود كهربا وعمر كمال عبد الواحد .

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