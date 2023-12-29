السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حصاد منتخب مصر في 2023 (1).. الفراعنة يحققون العلامة الكاملة في المباريات الرسمية

منتخب مصر حقق أكبر
منتخب مصر حقق أكبر انتصاراته في 2023 على جيبوتي

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم للمشاركة في نهائيات الأمم الإفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين بعدما حقق نتائج جيدة في عام 2023 .

منتخب مصر بقيادة البرتغالي روى فيتوريا خاض عشر مباريات عام 2023 منها ست مباريات رسمية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم وأربع مباريات ودية حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مباراة واحدة وسجل 23 هدفا ودخل مرماه خمسة أهداف ونجح في التأهل لنهائيات الأمم الإفريقية ويسير بخطى ثابتة في تصفيات كأس العالم 2026 .

العلامة الكاملة في المباريات الرسمية 

منتخب مصر حقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الست الرسمية التي خاضها عام 2023 وسجل خلالها 17 هدفا ولم يدخل مرماه سوى هدفا واحدا حيث فاز على مالاوي يوم 24 مارس 2023 بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش في ملعب الدفاع الجوي وفاز على مالاوي يوم 28 مارس 2023  بملعب بينجو الوطني في ليلونجوي برباعية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو ثم فاز على غينيا 2-1 في مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو 2023 وسجل الهدفين محمود تريزيجيه ومصطفى محمد ثم كان الفوز على منتخب أثيوبيا  بهدف سجله مصطفى فتحي بملعب الدفاع الجوي يوم 8 سبتمبر 2023 وكانت المباريات الأربع في تصفيات الأمم الإفريقية .

مباراة مصر ومالاوي 

وفي تصفيات كأس العالم فاز منتخب مصر على جيبوتي بستة أهداف نظيفة في ستاد القاهرة وشهدت المباراة رقما قياسيا لمحمد صلاح الذي سجل أربعة أهداف في الدقائق 17 و22 من ركلة جزاء و48 و69 وسجل مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 74 و89 .

وفاز منتخب مصر أيضا على سيراليون بهدفين نظيفين سجلهما محمود تريزيجيه في الدقيقتين 18 و62 في المبارا ةالتي أفقيمت في ليبيريا .

هزيمة واحدة في المواجهات الودية 

لعب منتخب مصر ثلاث مباريات ودية خلال عام 2023 فاز في مباراتين وتعادل مرة واحدة وسجل ستة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف حيث فاز على جنوب السودان يوم 18 يونيو 2023 في ستاد القاهرة بثلاثة أهداف نظيفة مصطفى فتحي ومحمود كهربا ومحمود تريزيجيه في الدقائق 19 و45 و72 ثم فاز خسر أمام تونس باستاد الدفاع الجوي بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم 12 سبتمبر 2023 وسجل الهدف عمر كمال عبد الواحد ثم فاز على زامبيا في الإمارات يوم 12 أكتوب 2023 بهدف سجله حمدي فتحي وتعادل مع الجزائر 1-1 يوم 16 أكتوبر 2023 في الإمارات وسجل الهدف حمدي فتحي.

حصاد عام 2023 منتخب مصر روي فيتوريا محمد صلاح محمود تريزيجية

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