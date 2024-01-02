منتخب مصر يبدأ اليوم معسكر الإعداد لبطولة الأمم الإفريقية بالعاصمة الإدارية

ينتظم جميع لاعبو منتخب مصر فى معسكر مغلق اليوم، استعدادا للمشاركة فى بطولة الأمم الإفريقية التى تحتضنها كوت ديفوار من 13 يناير الجارى وحتى 11 فبراير القادم بمشاركة 24 منتخبا.

واستقر البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم على خوض لاعبى الفراعنة تدريبات على فترتين خلال الأيام الثلاث الأولى من معسكر الإعداد الذى سيقام على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حتى موعد السفر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير الجارى.

صلاح ينضم للمنتخب غدا

وينتظم جميع اللاعبين ظهر اليوم داخل المعسكر، بعد خضوع جميع اللاعبين لبعض القياسات البدنية، والوزن فى ظل حصول البعض على راحة سلبية على مدار الأيام الماضية بعد انتهاء بطولة السوبر المصرى يوم 28 ديسمبر الماضى، فى حين ينضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى لمعسكر الفراعنة مساء غد الأربعاء بعد التنسيق مع جهاز المنتخب من أجل الحصول على قسط من الراحة بعد خوض مباراة نيوكاسل بالأمس.

وفضل فيتوريا إقامة التدريبات على فترتين، حتى تكون بمثابة تجهيز للاعبين على المستوى البدنى والتأكد من جاهزية الجميع قبل الدخول فى الأمور الفنية وطرق اللعب المختلفة التى سيعتمد عليها فيتوريا فى مباريات البطولة، والتى تستوجب تنوع كبير فى ظل الاختلاف فى المستوى بين المنتخبات التى سيواجهها الفراعنة.

وتنقسم التدريبات على مدار الأيام الثلاث الأولى من عمر المعسكر المغلق إلى فترتين الفترة الصباحية سيعتمد الجهاز الفنى خلالها على التدريب البدنى بشكل كبير، فى حين يتمن التدريب المسائى الجزء الفنى وتعليمات روى فيتوريا للاعبين وفقا للمهام والمراكز، على ان يكتفى الجهاز الفنى بمران وحيد بعد ذلك حتى موعد خوض المباراة الودية أمام منتخب تنزانيا فى القاهرة يوم 7 يناير الجارى وبعدها السفر إلى كوت ديفوار يوم 9 من الشهر نفسه.

وشدد فيتوريا على جميع أعضاء الجهاز المعاون له بعدم التهاون فى أى جزئية تخص استعدادات المنتخب الوطنى لبطولة إفريقيا، خاصة فى ظل ضيق الوقت قبل انطلاق البطولة ووجود مباراة ودية وحيدة للفراعنة أمام تنزانيا، ستكون هى الفرصة الوحيدة لتجربة اللاعبين والتأكد من جاهزيتهم على المستوى الفنى والبدنى لخوض غمار اليطولة.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق انطلاقة جيدة فى بطولة أمم افريقيا، عندما يواجه منتخب موزمبيق يوم 14 يناير فى بداية المشوار الأفريقى حتى يحصل اللاعبين والجهاز الفنى على الدعم المعنوى والجماهيرى الكافى لتحقيق نتائج طيبة والوصول إلى المباراة النهائية كما حدث فى البطولة الماضية التى خسرها منتخب مصر بضربات الجزاء الترجيحية أمام منتخب السنغال.