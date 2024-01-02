أحمد عادل: اعتذرت عن التواجد مع منتخب مصر بسبب "روي رانا"

قال أحمد عادل دولا، لاعب منتخب مصر لكرة السلة، إن التركيز على تحقيق لقب البطولة العربية لكرة السلة هو حلم كل اللاعبين، وأن البطولة تقام على أرض مصر، ومنذ عام ونصف نعمل بقوة منذ تواجد روي رانا وبعد رحيله لتحقيق النجاحات.

وأضاف أحمد عادل دولا: "هناك استفادة كبيرة من البطولة العربية لكرة السلة، ولدينا تصفيات أفريقيا في شهر فبراير، والأهم حاليا التواجد والتجمع مع اللاعبين هو الأهم، وتصفيات الأولمبياد هي الهدف الرئيس، والمهمة صعبة وليست مستحيلة".

وأكمل دولا: "هدفنا الصعود لأولمبياد باريس 2024 ومستعد للتواجد مع منتخب مصر في كل الأوقات، واعتذرت عن التواجد في منتخب مصر مع المدير الفني بسبب بعض الاختلاف في وجهات النظر، وتحت أمر مدرب المنتخب في أي وقت".

وزاد أحمد عادل دولا: "أحلم بالتواجد في أولمبياد باريس 2024 واي لاعب يمثل منتخب مصر ندعمه، ولم نتأثر برحيل مدرب منتخب مصر السابق روي رانا، ولدينا عدد كبير من اللاعبين المميزين، والقادم أفضل لمنتخب مصر ومعدل الأعمار صغير ومفيش ألوان في منتخب مصر وجميعنا على قلب رجل واحد، ولقب البطولة العربية غالي".

ويلتقي اليوم الثلاثاء، منتخب مصر لكرة السلة رجال مع نظيره الإماراتي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية، في نسختها الـ 25، وتقام باستاد القاهرة وتختتم غدًا الأربعاء.

وصعد المنتخب إلى نصف النهائي بعد الفوز على موريتانيا في ربع النهائي بنتيجة 88 - 56، بينما تأهل الإمارات بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 79-73.

منتخب مصر تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة

تصدر المنتخب المصري مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة في المباريات التي خاضها حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودي، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندى، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.