منتخب مصر يواجه الإمارات فى الدور نصف النهائى للبطولة العربية لكرة السلة

تقام اليوم الثلاثاء، مباراتا الدور نصف النهائي في البطولة العرية الخامسة والعشرين لكرة السلة التي يستضيفها مجمع الصالات باستاد القاهرة خلال الفترة من 26 ديسمبر الماضي وحتى الثالث من يناير الجاري، حيث يلتقي منتخبا ليبيا وتونس في الخامسة مساء ثم يلتقي منتخبا مصر والإمارات في السابعة والنصف مساء.

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة

كان منتخب مصر بقيادة مدربه وائل بدر قد تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول بالعلامة الكاملة بفوزه في المباريات الأربع التي لعبها على الإمارات 94 – 46 وعلى الكويت 92 – 41 وعلى تونس 85 – 63 وعلى المغرب بنتيجة 76 – 53 ثم فاز في الدور ربع النهائي على موريتانيا 88 – 56.

في المقابل احتل منتخب الإمارات المركز الثالث في المجموعة الثانية في الدور الأول بفوزه على المغرب 84 -82 وعلى الكويت 87 – 83 وهزيمته أمام مصر 46 – 94 وأمام تونس 77 – 93 ثم فاز في الدور ربع النهائي على منتخب الجزائر ثاني المجموعة الأولى بنتيجة 79 – 73.

على الجانب الآخر تصدر منتخب ليبيا المجموعة الأولى في الدور الأول بفوزه على موريتانيا 94 – 77 وعلى الجزائر 85 – 67 وعلى الصومال 81 – 72 ثم فاز في الدور ربع النهائي على منتخب الكويت رابع المجموعة الأولى بنتيجة 89 – 76 بينما احتل منتخب تونس المركز الثاني في المجموعة الثانية في الدور الأول بفوزه الكويت 85 – 69 وعلى المغرب 66 – 54 وعلى الإمارات 93 – 77 وهزيمته أمام منتخب مصر 63 – 85 ثم فاز في الدور ربع النهائي على منتخب الصومال ثالث المجموعة الأولى بنتيجة 95 – 74.

النتائج الكاملة للبطولة العربية لكرة السلة

الدور الأول

الثلاثاء 26 ديسمبر

تونس × الكويت 85 – 69

الجزائر × الصومال 80 - 75

مصر × الإمارات 94- 46

الأربعاء 27 ديسمبر

ليبيا × موريتانيا 94 – 77

تونس × المغرب 66 – 54

مصر × الكويت 92 - 41

الخميس 28 سبتمبر

الإمارات × المغرب 84 -82

الصومال × موريتانيا 87 - 70

مصر × تونس 85 – 63

الجمعة 29 ديسمبر

الكويت × المغرب 88 -72

ليبيا × الجزائر 85 - 67

تونس × المارات 93 - 77

السبت 30 ديسمبر

ليبيا × الصومال 81 -72

الجزائر × موريتانيا 70 - 65

الإمارات × الكويت 87 - 83

مصر × المغرب 76 -53

الدور ربع النهائي

الامارات × الجزائر 79 -73

تونس × الصومال 95 -74

ليبيا × الكويت 89 – 76

مصر × موريتانيا 88 – 56