الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كرة سلة: منتخب مصر يتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية لمواجهة الإمارات

نصف نهائي البطولة
نصف نهائي البطولة العربية للسلة

تأهّل منتخب مصر للرجال لكرة السلة إلى نصف نهائي البطولة العربية للمنتخبات بعد الفوز على نظيره الموريتاني في دور الثمانية بنتيجة 88-56.

ويلتقي منتخب مصر في نصف النهائي مع نظيره الإماراتي فى بطولة العربية غدا الثلاثاء.

وتصدر المنتخب المصرى مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.

وتأهل الإمارات إلى نصف النهائي بعد الفوز على الجزائر فى دور الثمانية بنتيجة 79-73.

ومن المقرر أن يلتقى فى نصف النهائي أيضا تونس مع ليبيا.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندى، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.

من جانبه، أكد أنس أسامة لاعب منتخب مصر لكرة السلة، عن تطلعات الفراعنة بعد تأهلهم لدور الثمانية في البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ 25 المقامة حاليًا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى 3 يناير المقبل .

وقال أنس أسامة:"الحمد لله منذ اليوم الأول الذي تجمعنا به، كان لديـنـا هدف واضح وصريح وهو الفوز بالبطولة، فهي تقام على أرضنا".

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