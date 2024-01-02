الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بكأس رابطة الأندية المحترفة

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

أسفرت قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، عن وقوع فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الاتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة.

وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد من كل مجموعة إلى دور الثمانية صاحب المركز الأول والثاني.

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر في كأس رابطة الأندية المحترفة

وجاءت مباريات مودرن فيوتشر على النحو التالي:

- يوم الإثنين ٨ يناير يستضيف مودرن فيوتشر فريق الإتحاد السكندري على ملعب ستاد القاهرة في تمام الخامسة مساءً.

- يوم الثلاثاء ١٦ يناير يحل مودرن فيوتشر ضيفًا على سموحة بملعب ستاد الاسكندرية في تمام الخامسة مساء

 يوم الأربعاء ٢٤ يناير يستضيف مودرن فيوتشر فريق بلدية المحلة على ستاد القاهرة الدولي.

 

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وكانت قرعة رابطة الأندية المصرية المحترفة (نسخة موسم 2023/2024)، أجريت ظهر الأحد الماضي، دون مشاركة الأهلي والزمالك، اللذين اعتذرا عن خوض منافسات النسخة الحالية للبطولة.

وأكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على لجنة المسابقات، أن كأس رابطة الأندية سيقام بنظام المجموعات، ويتم تقسيم الأندية إلى 4 مجموعات كل مجموعة من 4 فرق بعد اعتذار الأهلي والزمالك عن المشاركة.

وتابع أن بطولة كأس الرابطة ستقام خلال فترة توقف الدوري الممتاز أثناء بطولة الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن صاحب المركز الأول سيحصل على مليون وخمسمائة ألف جنيه، فيما سيحصل صاحب المركز الثانى على مليون جنيه.

وواصل عامر حسين، أن الفريق الفائز بكأس الرابطة سيشارك فى بطولة السوبر المصري مثلما حدث في الموسم الماضي.

 

قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

وجاءت قرعة كأس الرابطة على النحو التالي:

المجموعة الأولي: فيوتشر- الاتحاد السكندري- سموحة- بلدية المحلة. 

المجموعة الثانية: بيراميدز- فاركو- طلائع الجيش- زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا- إنبي- الإسماعيلي- الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري- المقاولون العرب- البنك الأهلي- الجونة.

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