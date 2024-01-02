كولر يطلب خوض مباريات ودية فى فترة التوقف.. والشحات يبدأ التأهيل

كلف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خالد بيبو مدير الكرة بالبحث عن خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية من أجل تجهيز اللاعبين لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مسئول أن خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي بدأ يجري اتصالاته مع بعض الأندية المحلية من أجل الاتفاق على خوض مباراتين وديتين على الأقل خلال فترة التوقف الدولي.

وأضاف المصدر أن كولر طلب خوض مباريات مع فرق من القسم الثاني والدوري الممتاز خصوصا في ظل النقص العددي بعد انضمام 7 لاعبين للمنتخب الوطني والثلاثي الأجنبي المحترف علي معلول وإليوديانج وبيرسي تاو مع منتخبات بلادهم.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني يرغب في استغلال المباريات الودية من أجل تجهيز العائدين من الإصابة وأيضا تقييم بعض اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم للتدريبات الجماعية عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصلوا عليها لمدة 10 أيام عقب الحصول على كأس السوبر المصري.

وأوضح المصدر أن الفريق سيعود للتدرييات الجماعية يوم 11 يناير الجاري استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حسين الشحات يبدأ برنامجه العلاجي

وبدأ حسين الشحات لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في عضلة السمانة الذي تعرض لها في نهائي السوبر المصري أمام مودرن فيوتشر.

وأكد مصدر طبي داخل الأهلي أن اللاعب يحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى 10 أيام على أقصى تقدير من أجل تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وأضاف أن اللاعب سيكون جاهزاً للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب العودة من الإمارات بعد التتويج بالسوبر المصري.