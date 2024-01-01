الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد معرض الكتاب 2024.. سعر تذاكر الدخول للمعرض في نسخته الـ 55

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

زاد البحث عن موعد معرض الكتاب 2024 مع بداية شهر يناير 2024 وهو الموعد الرسمي للمعرض كل عام حيث انتهت بالفعل وزارة الثقافة من موضع الملامح الرئيسية للنسخة 55 من المعرض وتم تسكين الناشرين في الأجنحة المخصصة لهم في الصالات المختلفة.

موعد معرض الكتاب 2024

 يبدأ موعد معرض الكتاب 2024 في نسخته الـ 55 يوم الأحد الموافق 25 يناير 2024 ويستمر لمدة 13 يوم فقط حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 حيث يتم عرض مجموعة نادرة من أمهات الكتب خلال الأجنحة المخصصة لدور العرض المشاركة في المعرض المصرية والعربية على حد سواء.

تحل دولة النرويج ضيف شرف على النسخة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فيما تم اختيار العالم الدكتور سليم حسن والطفل كامل كيلاني  كشخصية المعرض هذا العام وأكدت وزارة الثفاقة عدم وجود أي زيادة في أسعار أجنحة المعرض حيث يتم سداد رسوم الايجار من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب وذلك بالدفع على ثلاث مراحل.

موعد معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 وسعر تذكرة الدخول

موعد إنطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024.. وموعد تقدم فى الجوائز

خطوات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يمكن للراغبين في زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال هذا الراتبط (من هنا).
  • إنشاء حساب جديد عبر الموقع.
  • حجز تذاكر الدخول لزيارة المعرض.
  • تحديد عدد التذاكر المراد حجزها.
  • إدخال بيانات جاجز التذاكر كاملة (الاسم، رقم الموبيل، المرحلة العمرية).
  • دفع قيمة تذاكر الدخول من خلال (الفيزا كارد، بطاقة ميزة، طرق أخرى متعددة).
  • سيتم إرسال تذاكر الدخول عبر الواتسات المسجل في البيانات.
txt

معرض الكتاب 2024.. إليك التفاصيل الكاملة

txt

خريطة دور النشر المشاركة في معرض الكتاب 2024

سعر تذاكر دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 

تتراوح أسعار تذاكر دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب من الـ 5 إلى 10 جنيهات ويمكن حجزها من خلال الموقع الإلكتروني بإدخال البيانات اللازمة وإتباع الخطوات السابق ذكرها في التقرير وذلك لمنع الزحام والطوابير أثناء حجز تذاكر الدخول وتنظيم أعداد الزائرين من كافة أبواب المعرض.

 

اقرأ أيضا 

فروع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

موعد معرض الكتاب 2024 معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب وزارة الثقافة الناشرين أجنحة المعرض

مواد متعلقة

يبدأ غدًا.. جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 بالقاهرة

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم

أرق رسائل تهنئة العام الجديد 2024 ومعايدات رسمية للزملاء في العمل

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 .. وموعد بداية الترم الثاني

موعد إجازة عيد الميلاد 2024 رسميا.. وأجندة اجازات شهر يناير

أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة المطبقة من أول العام الجديد 2024

موعد شهر رمضان 2024 فلكيا.. والأيام المتبقية عليه 1445

توقعات برج الميزان 2024 على المستوى العاطفي والمالي والترفيهي

الأكثر قراءة

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

زلزال جديد يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟