موعد معرض الكتاب 2024.. سعر تذاكر الدخول للمعرض في نسخته الـ 55

زاد البحث عن موعد معرض الكتاب 2024 مع بداية شهر يناير 2024 وهو الموعد الرسمي للمعرض كل عام حيث انتهت بالفعل وزارة الثقافة من موضع الملامح الرئيسية للنسخة 55 من المعرض وتم تسكين الناشرين في الأجنحة المخصصة لهم في الصالات المختلفة.

موعد معرض الكتاب 2024

يبدأ موعد معرض الكتاب 2024 في نسخته الـ 55 يوم الأحد الموافق 25 يناير 2024 ويستمر لمدة 13 يوم فقط حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 حيث يتم عرض مجموعة نادرة من أمهات الكتب خلال الأجنحة المخصصة لدور العرض المشاركة في المعرض المصرية والعربية على حد سواء.

تحل دولة النرويج ضيف شرف على النسخة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فيما تم اختيار العالم الدكتور سليم حسن والطفل كامل كيلاني كشخصية المعرض هذا العام وأكدت وزارة الثفاقة عدم وجود أي زيادة في أسعار أجنحة المعرض حيث يتم سداد رسوم الايجار من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب وذلك بالدفع على ثلاث مراحل.

خطوات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يمكن للراغبين في زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال هذا الراتبط (من هنا).

إنشاء حساب جديد عبر الموقع.

حجز تذاكر الدخول لزيارة المعرض.

تحديد عدد التذاكر المراد حجزها.

إدخال بيانات جاجز التذاكر كاملة (الاسم، رقم الموبيل، المرحلة العمرية).

دفع قيمة تذاكر الدخول من خلال (الفيزا كارد، بطاقة ميزة، طرق أخرى متعددة).

سيتم إرسال تذاكر الدخول عبر الواتسات المسجل في البيانات.

سعر تذاكر دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب

تتراوح أسعار تذاكر دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب من الـ 5 إلى 10 جنيهات ويمكن حجزها من خلال الموقع الإلكتروني بإدخال البيانات اللازمة وإتباع الخطوات السابق ذكرها في التقرير وذلك لمنع الزحام والطوابير أثناء حجز تذاكر الدخول وتنظيم أعداد الزائرين من كافة أبواب المعرض.

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