السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

موعد معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 وسعر تذكرة الدخول

معرض الكتاب
معرض الكتاب

انتهت وزارة الثقافة من وضع كل الملامح الرئيسية للدورة رقم 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، كما انتهت من تسكين الناشرين في أجنحتها في الصالات المختلفة في الدورة التي تحل فيها النرويج هذا العام كضيف شرف، وشخصية المعرض العالم الدكتور سليم حسن، وشخصية معرض الطفل كامل كيلاني.

موعد معرض الكتاب الدولي 2024

وحددت وزارة الثقافة موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 في نسخته الـ55 يوم الأحد الموافق 25 يناير وحتى يوم الثلاثاء 6 فبراير لمدة 13 يومًا، حيث يتم عرض مجموعة نادرة من أمهات الكتب خلال دور النشر المصرية والعربية طوال أيام المعرض، كما يقام معرض كتاب الطفل بجوار صالة 4.

خريطة دور النشر المشاركة في معرض الكتاب 2024

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب الجمهور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء طوال أيام إقامة المعرض فيما عدا يومي الخميس والجمعة، حيث تغلق أبواب المعرض في تمام الساعة التاسعة مساء والذي يعد عطلة نهاية الأسبوع.

فروع جوائز معرض الكتاب 2024

تمنح الهيئة المصرية العامة للكتاب والمشرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب جوائز في 16 فرعًا، منهم 8 جوائز في فروع الثقافة هي ( الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، النقد الأدبي، كتاب الطفل، الكتاب العلمي، الدراسات الإنسانية)، بالإضافة إلى جائزتين في مجال الشباب تحت سن الـ35 عامًا، وهما ( شعر العامية وأدب الطفل).

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هيئة الكتاب تستقبل الأعمال المقدمة لجوائز معرض القاهرة الدولي الـ55

سعر تذكرة دخول معرض الكتاب الدولي 2024

يتراوح سعر تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 من 5 إلى 10 جنيهات، ويمكن حجزها من خلال الموقع الرسمي للمعرض من خلال هذا الرابط (من هنا)، حيث يدخل الراغب في الحصول على تذكرة بياناته كاملة في الخانات المخصصة لذلك، ويحدد عدد التذاكر التي يرغب في شرائها، وعدد الأفراد الذين سيدخلون معه، وباب الدخول إن أمكن.

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