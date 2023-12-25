خريطة دور النشر المشاركة في معرض الكتاب 2024

أيام قليلة تفصلنا عن الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على أن يستمر العمل في المعرض من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

وفي إطار الاستعدادات لمعرض الكتاب، أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده أماكن دور النشر في المعرض بعد إجراء فرعة تسكين دور النشر فى الصالات المختلفة بالمعرض؛ في ضوء التنسيق والتواصل بين الاتحاد والهيئة المصرية العامة للكتاب بمقر الاتحاد بالدقي.

لذا نستعرض خلال السطور التالية؛ الخريطة الكاملة لدور النشر المشاركة بمعرض الكتاب:





جناح لدور النشر الجديدة فى معرض الكتاب 2024

وفي نوفمبر الماضي؛ قررت اللجنة استيعاب الناشرين الجدد الذين تقدموا للمشاركة في المعرض ولم تنطبق عليهم الشروط، بأن تخصص الهيئة المصرية العامة للكتاب جناحا تبلغ مساحته 45 مترًا لدور النشر الجديدة التي لم يتخط عدد إصداراتها الـ50 عنوانًا، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، أو دور النشر التي لم ينطبق عليها باقي شروط المشاركة في المعرض بجناح مستقل، في إطار دعم صناعة الكتاب والنشر، ومساندة الناشرين للاستمرار في مسيرتهم القومية.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024 والتي تحمل رقم 55 من دورات معرض القاهرة للكتاب، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شكلتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، ووافقت اللجنة على اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

وتقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.