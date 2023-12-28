الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

صورة أرشيفية من معرض
صورة أرشيفية من معرض الكتاب

يحرص المواطنين على معرفة موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه للجمهور يوم 25 يناير المقبل وحتى السادس من فبراير، حيث كانت الهيئة المصرية العامة للكتاب قد انتهت من الوقوف على كل ما يخص معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 والتي تحل دولة النرويج فيها كضيف شرف وشخصيته العالم سليم حسن، وشخصية معرض كتاب الطفل الراحل كامل الكيلاني.

كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وحددت هيئة الكتاب موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في الـ24 يناير المقبل وحتى 6 فبراير 2024.

هيئة الكتاب تستقبل الأعمال المقدمة لجوائز معرض القاهرة الدولي الـ55

ومن المقرر أن يستمر العمل في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة فيستمر حتى التاسعة مساء.

كيفية حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 إلكترونيا

أما عن كيفية حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 فيمكن للراغبين في دخول معرض الكتاب 2024 الحصول على التذاكر من خلال المنصة الرقمية عبر الرابط من هنا.

ثم اتباع الخطوات التالية..

اختيار أيقونة شراء تذكرة.

اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في انشاء حساب على موقع المعرض.

إدخال رقم تليفونك المحمول.

تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائه.

الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان- كارت ميزة- أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

txt

خريطة دور النشر المشاركة في معرض الكتاب 2024

جناح لدور النشر الجديدة فى معرض الكتاب 2024

في نوفمبر الماضي؛ قررت اللجنة الاستشارية العليا المسؤولة عن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 تصميم جناح لاستيعاب الناشرين الجدد الذين تقدموا للمشاركة في المعرض ولم تنطبق عليهم الشروط الخاصة بحجز الأجنحة، فقررت هيئة الكتاب أن تخصص  جناحا تبلغ مساحته 45 مترًا لدور النشر الجديدة التي لم يتجاوز عدد إصداراتها الـ50 عنوانًا، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، أو دور النشر التي لم ينطبق عليها باقي شروط المشاركة في المعرض بجناح مستقل، في إطار دعم صناعة الكتاب والنشر، ومساندة الناشرين للاستمرار في مسيرتهم القومية كقوة ثقافية ناعمة.

معرض القاهره الدولي للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب النرويج عرض كتاب الطفل معرض القاهرة

مواد متعلقة

خالد منتصر يقف "خلف خطوط الذاكرة" في معرض الكتاب 2024

خريطة دور النشر المشاركة في معرض الكتاب 2024

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

عاجل.. الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان فى أريحا

نتنياهو يرضخ لليمين المُتطرف الإسرائيلى ويلغى اجتماعًا لـ "كابينيت الحرب"

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم