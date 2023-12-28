يحرص المواطنين على معرفة موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه للجمهور يوم 25 يناير المقبل وحتى السادس من فبراير، حيث كانت الهيئة المصرية العامة للكتاب قد انتهت من الوقوف على كل ما يخص معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 والتي تحل دولة النرويج فيها كضيف شرف وشخصيته العالم سليم حسن، وشخصية معرض كتاب الطفل الراحل كامل الكيلاني.

كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وحددت هيئة الكتاب موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في الـ24 يناير المقبل وحتى 6 فبراير 2024.

ومن المقرر أن يستمر العمل في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة فيستمر حتى التاسعة مساء.

كيفية حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 إلكترونيا

أما عن كيفية حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 فيمكن للراغبين في دخول معرض الكتاب 2024 الحصول على التذاكر من خلال المنصة الرقمية عبر الرابط من هنا.

ثم اتباع الخطوات التالية..

اختيار أيقونة شراء تذكرة.

اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في انشاء حساب على موقع المعرض.

إدخال رقم تليفونك المحمول.

تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائه.

الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان- كارت ميزة- أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

جناح لدور النشر الجديدة فى معرض الكتاب 2024

في نوفمبر الماضي؛ قررت اللجنة الاستشارية العليا المسؤولة عن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 تصميم جناح لاستيعاب الناشرين الجدد الذين تقدموا للمشاركة في المعرض ولم تنطبق عليهم الشروط الخاصة بحجز الأجنحة، فقررت هيئة الكتاب أن تخصص جناحا تبلغ مساحته 45 مترًا لدور النشر الجديدة التي لم يتجاوز عدد إصداراتها الـ50 عنوانًا، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، أو دور النشر التي لم ينطبق عليها باقي شروط المشاركة في المعرض بجناح مستقل، في إطار دعم صناعة الكتاب والنشر، ومساندة الناشرين للاستمرار في مسيرتهم القومية كقوة ثقافية ناعمة.