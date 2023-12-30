معرض الكتاب 2024.. إليك التفاصيل الكاملة

24 يناير المقبل هو الموعد الذي حددته اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، لينطلق بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حتى يوم 6 فبراير المقبل، ويستمر العمل في المعرض من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

يقام معرض الكتاب 2024 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

ومن المقرر أن يشارك في معرض الكتاب 2024 أكثر من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

كيفية حجز تذاكر معرض الكتاب 2024

يمكن للراغبين في دخول معرض الكتاب 2024 الحصول على التذاكر من خلال المنصة الرقمية عبر الرابط https://cairobookfair.gebo.gov.eg/ وفق الخطوات التالية:

اختيار أيقونة شراء تذكرة.

اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في انشاء حساب على موقع المعرض.

إدخال رقم تليفونك المحمول.

تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائه.

الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان- كارت ميزة- أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

معرض الكتاب 2024

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024 والتي تحمل رقم 55 من دورات معرض القاهرة للكتاب، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شكلتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن.

كما وافقت اللجنة على اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

وتخصص الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجود الجهة المنظمة للمعرض، لجناح مساحته حوالي 45 مترًا لدور النشر الجديدة والتي لم يتخط عدد إصداراتها حوالي الـ50 عنوانًا، وذلك سيكون بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، أو في دور النشر التي لم سينطبق عليها باقي شروط المشاركة بالمعرض في جناح مستقل، ويأتي ذلك من أجل دعم صناعة الكتاب والنشر، ومساندة كافة الناشرين للاستمرار بمسيرتهم القومية.

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