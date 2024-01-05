الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مباريات المنتخب المصرى والقنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر

أيام قليلة تفصلنا عن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في البطولة للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، ويأمل في تحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات، غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويُنهي منتخب مصر استعداداته للبطولة بمواجهة تنزانيا وديًا يوم 7 يناير الجاري على ستاد القاهرة.

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جدول مباريات المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا

ونستعرض تباعًا جدول مباريات المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس أمم إفريقيا 2023 يوم السبت 14 يناير بمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى، وذلك في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثانية، يصطدم منتخب مصر بنظيره غانا يوم الخميس 18 يناير، في تمام العاشرة مساءً.

أما مباراة مصر ضد كاب فيردي، فتُقام يوم الإثنين 22 يناير، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

أما عن القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023، فتنُقل تليفزيونيًا على شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، قنوات بي إن ماكس، لبث مباريات كأس أمم إفريقيا باللغة العربية والإنجليزية.

كما تنقل القناة الجزائرية الأولى على النايل سات، مباريات البطولة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024

مصر VS  موزمبيق

تنطلق مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات بين منتخب مصر وموزمبيق يوم الأحد، 14 يناير 2024 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر VS غانا

ويواجه المنتخب المصري منتخب غانا ضمن منافسات الجولة الثانية يوم الخميس 18 يناير 2024 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الرأس الأخضر VS  مصر

تقام مباراة الجولة الثالثة يوم الاثنين 22 يناير في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.
 

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