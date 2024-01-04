الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024.. بينهم قناة مفتوحة

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية

يبحث عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة، وكرة القدم الأفريقية بصفة خاصة، عن القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى يوم 14 يناير 2024، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا غانا والرأس الأخضر.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية

تُنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق البث الحصري للبطولة.

قناة BEIN SPORTS HD MAX 1

التردد: 12604، 8 غرب.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

القمر الصناعي: EUTELSAT 8 WEST B.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية 2024

كما تنقل القناة الجزائرية الأولى، مباريات البطولة.

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.


جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

وتنافس المنتخبات على اللقب في النسخة الحالية، وينتظر محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر متابعة مباريات منتخبهم الوطني ويترقبون تألق "الفراعنة" بعد تأهيلهم للبطولة في التصفيات بتصدر مجموعاتهم متطلعين لتحقيق أداء مميز ومن المتوقع أن تكون المباريات تنافسية بين المنتخبات وتضم البطولة عدد من المنتخبات القوية كمنتخب المغرب، والسنغال، ونيجيريا، والكاميرون، وكوت ديفوار، وتونس، وغانا.


مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024

مصر VS  موزمبيق

تنطلق مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات بين منتخب مصر وموزمبيق يوم الأحد، 14 يناير 2024 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر VS غانا

ويواجه المنتخب المصري منتخب غانا ضمن منافسات الجولة الثانية يوم الخميس 18 يناير 2024 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الرأس الأخضر VS  مصر

تقام مباراة الجولة الثالثة يوم الاثنين 22 يناير في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

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