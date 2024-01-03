الشوط الأول : طنطا يتقدم على أسوان بهدفين والتعادل قائم في 4 مباريات

انتهى الشوط الأول من مباراة أسوان وطنطا المقامة باستاد أسوان في الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري المحترفين بتقدم طنطا بهدفين نظيفين سجلهما محمد عاطف وأحمد علي.

بدأ الشوط الأول بهجوم متبادل بين الفريقين وظهرت ملامح الخطورة في الدقيقة 14 عندما سدد حسام عرفات لاعب أسوان طرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 15 انطلق كريم أسامة في الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية سددها محمد عاطف برأسه على يسار مسعد عوض مسجلا هدف التقدم لطنطا .

وحاول أسوان إدراك التعادل وسدد محمد مرسي كرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة ..

وفي الدقيقة 42 دخل كريم أسامة منطقة الجزاء من الجانب الأيسر وسدد كرة أرضية ارتدت من القائم إلى محمد عاطف الذي راوغ مدافع وسدد الكرة مرة أخرى أبعدها الحارس مسعد عوض إلى ركنية ومنها مرر أحمد السيد كر عرضية أبعدها الحارس ووصلت إلى محمد شيكا الذي مررها عرضية سددها أحمد علي برأسه داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني .

وفي شبين الكوم انتهى الشوط الأول من مباراة الجمهورية شبين وبتروجت بالتعادل السلبي .

وفي ملعب الأسيوطي سبورت انتهى الشوط الأول من مباراة لافيينا وأبوقير للأسمدة بالتعادل بدون أهداف .

وفي ملعب خيري بشارة بالجونة انتهى الشوط الأول من مباراة مكادي ووادي دجلة بالتعادل بدون أهداف .

وانتهى الشوط الأول من مباراة بترول أسيوط والمقاصة بالتعادل 1- 1 وتقدم أحمد رأفت للمقاصة وتعادل محمد عوكل لبترول أسيوط .