الجمهورية شبين يستضيف بتروجت ولافيينا يواجه أبوقير للأسمدة فى دورى المحترفين

يحل بتروجت المتصدر ضيفًا على فريق الجمهورية شبين، ويستضيف لافيينا فريق أبوقير للأسمدة في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري المحترفين .

بتروجت في اختبار صعب أمام شبين

سيكون بتروجت المتصدر برصيد 32 نقطة بقيادة السيد عيد على موعد مع اختبار صعب أمام الجمهورية شبين بملعبه في مباراة يسعى بتروجت لحصد نقاطها الثلاث والوصول للنقطة 35، وزيادة الفارق مع حرس الحدود الثاني إلى ست نقاط.

وحقق بتروجت عشرة انتصارات وتعادل مرتين وخسر مباراتين وسجل 25 هدفًا ودخل مرماه 11 هدفًا وحقق الفوز في آخر خمس مباريات على النصر للتعدين وبروكسي وأبوقير للأسمدة والنجوم ودكرنس.

في المقابل يحتل الجمهورية شبين بقيادة أبوالعينين شحاتة المركز الثامن عشر، برصيد عشر نقاط من انتصارين وأربعة تعادلات و8 هزائم، وسجل سبعة أهداف واهتزت شباكه 19 مرة، وجمع خمس نقاط من آخر أربع مباريات بالفوز على النصر للتعدين والتعادل مع وادي دجلة والسكة الحديد والهزيمة أمام بروكسي .

يدير المباراة محمود حسين، ويساعده وليد حميد وأحمد خلف، ومعهم أمير السيد حكمًا رابعًا.

بتروجت فاز في آخر مبارياته على دكرنس

لافيينا يستضيف أبوقير للأسمدة

ويستضيف لافيينا فريق أبوقير للأسمدة في مباراة تصحيح الأوضاع والعودة للانتصارات، حيث يتواجد لافيينا بقيادة عبد الباقي جمال في المركز السابع برصيد 23 نقطة من ستة انتصارات وخمسة تعادلات وثلاث هزائم، وسجل 20 هدفًا ودخل مرماه 13 هدفًا ولم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات، وجمع منها نقطتين بالتعادل مع أسوان وبترول أسيوط والهزيمة أمام القناة.

ويحتل أبوقير للأسمدة المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة من أربعة انتصارات وأربعة تعادلات وست هزائم، وسجل 15 هدفًا ودخل مرماه 16 هدفًا، ولم يحقق الفوز في آخر ست مباريات، وجمع منها ثلاث نقاط بالتعادل مع أسوان وبروكسي والقناة، ثم تعرض لثلاث هزائم متتالية أمام بتروجت وبترول أسيوط والنجوم ما أدى لرحيل مدربه أيمن المزين وحتى الآن لم تتعاقد الإدارة مع مدير فني جديد لقيادة الفريق.

يدير المباراة محمد إبراهيم الدسوقي، ويساعده وائل فتحي ومحمد أحمد حسين، ومعهم أحمد أبو شعيشع حكمًا رابعًا.