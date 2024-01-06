السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فياريال يدرس ضم أردا جولر من ريال مدريد على سبيل الإعارة

أردا جولر
أردا جولر

يحوم الغموض حول مستقبل النجم التركي أردا جولر، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان أردا جولر، صاحب الـ18 عامًا، قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2023 الماضي، قادمًا من فناربخشة التركي، بعقد يمتد لمدة 6 سنوات، مقابل 20 مليون يورو.

فياريال يدرس استعارة خدمات أردا جولر من ريال مدريد 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي فياريال أبدى رغبته في الحصول على خدمات أردا جولر على سبيل الإعارة، في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير الجاري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن فياريال يدرس فكرة التعاقد مع أردا جولر على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، أي حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ويُعاني فريق فياريال من تراجع النتائج بشكل ملحوظ هذا الموسم، حيث تولى ثلاث مدربين مسئولية الفريق فنيًا، هم: كيكي سيتين، باتشيتا ومارسيلينو.

وبناءً عليه، يُخطط نادي فياريال في ضم أردا جولر لتعزيز خط وسط الفريق في النصف الثاني من الموسم، وتعويض رحيل بنجامين بريريتون، الذي انضم إلى شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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آخر تطورات إصابة أردا جولر

وكان أردا جولر قد غاب عن مباريات ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، بعدما تعرّض للإصابة في الغضروف المفصلي للركبة، في جولة الفريق الإعدادية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، ليتغيب عن المشاركة في مباريات ريال مدريد الودية ويخضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة، وذلك في شهر أغسطس 2023 الماضي، ثم تعرض لإصابات عضلية.

ولكن حسب التقارير الصحفية، فإنه من المتوقع ظهور أردا جولر لأول مرة مع ريال مدريد أمام أراندينا، اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشارك أردا جولر في في 35 مباراة مع فناربخشة في الموسم الماضي 2022-2023، سجل خلالهم 6 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة. 

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