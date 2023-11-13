قرار جديد من ريال مدريد بشأن إصابة أردا جولر وموعد عودته المحتملة

يتواصل الحديث بشأن موعد عودة التركي أردا جولر، لاعب ريال مدريد الإسباني، إلى الملاعب مجددًا.

وكان أردا جولر قد غاب عن مباريات ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، بعدما تعرّض للإصابة في الغضروف المفصلي للركبة، في جولة الفريق الإعدادية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، ليتغيب عن المشاركة في مباريات ريال مدريد الودية ويخضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة، وذلك في شهر أغسطس الماضي.

ولكن مع تكرر إصابة أردا جولر وتعرّضه لانتكاسة جديدة، قرر نادي ريال مدريد الاستغناء عن خدمات نيكو ميهيتش، كبير الأطباء في النادي الأبيض.

ريال مدريد يتخذ قرارًا جديدًا بشأن إصابة أردا جولر

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أردا جولر، صاحب الـ18 عامًا، يشعر بالقلق بشأن مستقبله الغامض مع ريال مدريد، في ظل عدم علمه بموعد عودته المحتمل إلى التدريبات.

من جانبها، اتخذت إدارة ريال مدريد قرارًا جديدًا حاسمًا، وهو التركيز على تعافي أردا جولر من إصابته بشكل كامل والاطمئنان على حالته الصحية، بالإضافة إلى التريث في برنامجه العلاجي، وعدم تحديد موعد عودته للتدريبات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد يريد استغلال العامل النفسي للاعب وتقديم الدعم الكامل له حتى يتجاوز أزمته الصحية، خاصة أنه يُعد بمثابة مستقبل النادي خلال السنوات المقبلة.

كارلو أنشيلوتي لن يضع أردا جولر ضمن خططه حتى يحسم الجهاز الطبي مصيره

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لن يضع أردا جولر ضمن خططه، حتى يحسم الجهاز الطبي مصيره النهائي وإمكانية مشاركته في التدريبات.

وكان أردا جولر قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2023 المنصرم، قادمًا من فناربخشة التركي، بعقد يمتد لمدة 6 سنوات، مقابل 20 مليون يورو، ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية حتى الآن، بسبب إصابته.

وسحق فريق ريال مدريد ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وارتفع رصيد ريال مدريد عند 32 نقطة في المركز الثاني خلف جيرونا المتصدر برصيد 34 نقطة.