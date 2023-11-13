الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحف إنجلترا تتغنى بتوهج محمد صلاح مع ليفربول أمام برينتفورد

محمد صلاح
محمد صلاح

أشادت الصحف الإنجليزية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، بتألق محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، أمام برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفين قبل أن يُضيف زميله ديوجو جوتا الهدف الثالث في فوز ليفربول بثلاثية نظيفة أمام برينتفورد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

الصحف الإنجليزية تُشيد بتألق محمد صلاح أمام برينتفورد

وكانت البداية مع صحيفة «ميرور» التي عنونت «محمد صلاح يتألق بهدفين مع ليفربول»، مُضيفة: «الفرعون المصري يمنح الريدز ثلاث نقاط ثمينة في صراع اللقب على الدوري الإنجليزي».

بينما خرجت صحيفة «صن» بعنوان «كلوب يُشيد بثنائية محمد صلاح ويصفه بـ الاستثنائي»، مُضيفة: «محمد صلاح وجوتا يقودان ليفربول نحو الصراع على لقب الدوري الإنجليزي».

فيما ركزت شبكة «BBC» على أرقام محمد صلاح، حيث قالت إنه سجل في 14 مباراة من آخر 15 لقاء، وكتبت: «محمد صلاح يعود من جديد لتحقيق الأرقام القياسية في مسيرته الكروية».

أما صحيفة «ليفربول إيكو» فقد عنونت «مئوية صلاح الثانية»، مُضيفة: «أتم النجم محمد صلاح تسجيل الهدف رقم 200 في إنجلترا، سواء مع ليفربول أو تشيلسي».

ولم تختلف صحيفة «This Is Anfield» عن البقية، إذ عنونت «محمد صلاح يسترجع معركة اللقب ويسجل الهدف رقم 200»، مُضيفة: "الصراع يتجدد بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي بفضل ثنائية محمد صلاح».

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أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد هدفيه في مرمى برينتفورد

ونجح محمد صلاح في التتويج بجائزة لاعب المباراة، وذلك بعدما حقق عدة أرقام قياسية جديدة في مسيرته الكروية، إذ وصل إلى هدفه رقم 200 في كرة القدم الإنجليزية، حيث رفع رصيده من الأهداف رفقة ليفربول إلى 198 هدفًا، بالإضافة لهدفين سجلهما مع فريقه السابق تشيلسي.

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل هدفًا على الأقل في أول 6 مباريات للفريق على ملعبه في بطولة الدوري الإنجليزي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ليس هذا فحسب، بل أصبح أيضًا رابع لاعب فقط يسجل في أول 6 مباريات لفريقه على ملعبه في الدوري الإنجليزي، بعد ليس فيرديناند مع نيوكاسل، آلان شيرار مع بلاكبيرن في موسم 1995/ 1996، بالإضافة إلى الفرنسي تييري هنري مع أرسنال في موسم 2004/ 2005.

كذلك رفع "مو" رصيده من الأهداف إلى 10 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، معززًا مركزه في وصافة جدول ترتيب الهدافين، خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بفارق ثلاث أهداف، كما صار محمد صلاح أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل أهداف بالمسابقة، برصيد 14 هدفًا بين تسجيل وصناعة.

محمد صلاح صلاح برينتفورد ليفربول الصحف الإنجليزية البريميرليج

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