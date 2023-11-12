الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

200 هدف فى إنجلترا.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بعد مباراة برينتفورد

محمد صلاح
محمد صلاح

قاد المحترف المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، لتحقيق انتصار عريض على ضيفه برينتفورد، في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

المباراة التي انتهت بانتصار "الريدز" بثلاثية نظيفة، عرفت تسجيل "مو"، لهدفين، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والصعود لوصافة الدوري الإنجليزي، بل والتساوي مع مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

ثنائية صلاح، مثلها مثل أي هدف يُسجله "مو" تقريبًا، جعلته يحقق عددًا من الأرقام القياسية، نستعرضها تباعًا في ذلك التقرير.

أرقام قياسية لـ محمد صلاح

– سجل محمد صلاح هدفه رقم 200 في كرة القدم الإنجليزية خلال مسيرته الكروية، حيث رفع رصيده من الأهداف رفقة ليفربول إلى 198 هدفًا، إضافة لهدفين سجلهما مع فريقه السابق تشيلسي.

– أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل هدفًا على الأقل في أول 6 مباريات للفريق على ملعبه في بطولة الدوري الإنجليزي.

– أصبح "مو" رابع لاعب فقط يسجل في أول 6 مباريات لفريقه على ملعبه في الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، بعد ليس فيرديناند مع نيوكاسل، ألان شيرار مع بلاكبيرن في موسم 1995/ 1996، إضافة للفرنسي تييري هنري مع أرسنال في موسم 2004/ 2005.

– صار صلاح أحد 3 لاعبين فقط يسجل أو يصنع في 15 مباراة متتالية على التوالي على ملعب فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ألان شيرار الذي حقق مساهمة تهديفية واحدة على الأقل في 18 مباراة، وتييري هنري في 17 مباراة.

– رفع "الفرعون المصري"، رصيده من الأهداف إلى 149 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الحادي عشر في قائمة هدافي المسابقة بالتساوي مع ليس فيرديناند، ويتبقى له هدف وحيد لاقتحام قائمة العشرة الأوائل بالتساوي مع مايكل أوين، الذي سجل 150 هدفًا.

– رفع "مو" رصيده من الأهداف إلى 10 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، معززًا مركزه في وصافة جدول ترتيب الهدافين، بفارق هدف خلف النرويجي إيرلينج هالاند، كما صار أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل أهداف بالمسابقة، برصيد 14 هدفًا بين تسجيل وصناعة.

محمد صلاح صلاح ليفربول برينتفورد الدورى الانجليزى

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