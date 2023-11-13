الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خلاف بين على معلول والأهلى حول تجديد التعاقد.. ما علاقة "كولر"؟

معلول
معلول

يعقد مسئولو الأهلي جلسة مع التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول؛ من أجل حسم ملف تجديد عقده، الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء عن أن هناك خلافات حول مدة التعاقد بين إدارة الأهلي واللاعب، حيث يرغب التونسي علي معلول في تجديد عقده لمدة موسمين، بينما ترغب إدارة الكرة أن يكون التجديد لمدة موسم واحد، بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني.

وأضاف المصدر أن الأهلي يترقب تقييم حالة علي معلول في الفترة المقبلة، خاصة في ظل تراجع مستواه، وتعرضه للإصابات بشكل متكرر، وهو ما تسبب في خروجه من قائمة معسكر منتخب تونس في نوفمبر الجاري.

ويعاني علي معلول من شد في العضلة الخلفية اليمنى ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات الأخيرة؛ لتحديد فرصه في التواجد مع الفريق وفقًا لرؤية الجهاز الفني خلال مباريات الفريق عقب انتهاء التوقف الدولي الحالي، أمام بطل غانا في دوري أبطال إفريقيا.

واكتفى "معلول" بتنفيذ الجلسات العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي وأدى جلسة علاج طبيعي في ‏الجيم، ضمن البرنامج العلاجي الذي ‏يخضع له لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.‏

الأهلي راحة لمدة 7 أيام بفرمان كولر

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد منح الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد  الفريق الأول بنادي الأهلي للنقطة 13 والجونة للنقطة 9.

كولر الاهلى على معلول لجنة التخطيط تجديد العقد

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