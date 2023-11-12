الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على موقف على معلول من المشاركة مع الأهلى أمام ميدياما الغانى

علي معلول
علي معلول

يُجري علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا تأهيليًا بعد معاناته من شد في العضلة الخلفية.

وغاب معلول عن مباراتي الأهلي الماضيتين أمام سيراميكا كليوباترا والجونة بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق للتعافي من الإصابة.

ومن المنتظر أن يستكمل اللاعب برنامجه التأهيلي بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة الجونة التي أقيمت، أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وينتهي معلول من البرنامج التأهيلي قبل موعد مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني المقرر إقامتها يوم 25 نوفمبر الجاري في افتتاح مشوار المارد الأحمر بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخضع معلول لفحص طبي قبل مباراة ميدياما لمعرفة مدى استجابة العضلة الخلفية للعلاج والتأهيل وموقفه النهائي من خوض المباراة، وإن كانت فرص لحاقه باللقاء كبيرة.

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شهدت صالة الوصول بمطار القاهرة، اليوم الأحد، مشاجرة بين إمام عاشور لاعب نادي الأهلي وأحد المشجعين، لدى عودة بعثة فريقه من الغردقة.

وحدثت مشادة كلامية بين عاشور وأحد المشجعين وتطور الأمر بين الطرفين، قبل أن يتقدم المشجع بالاعتذار للاعب والذي قبل الاعتذار وتم تحرير مذكرة صلح بين الطرفين.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب مباراة الجونة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومنح المدرب السويسري راحة للفريق من التدريبات لمدة 5 أيام، على أن يسافر إلى سويسرا لقضاء إجازة قصيرة رفقة عائلته.

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