الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مشاجرة بين إمام عاشور ومشجع فى مطار القاهرة بعد لقاء الجونة

إمام عاشور
إمام عاشور

شهدت صالة الوصول بمطار القاهرة اليوم الأحد مشاجرة بين إمام عاشور لاعب نادي الأهلي وأحد المشجعين، لدى عودة بعثة فريقه من الغردقة.

وحدثت مشادة كلامية بين عاشور وأحد المشجعين وتطور الأمر بين الطرفين، قبل أن يتقدم المشجع بالاعتذار للاعب والذي قبل الاعتذار وتم تحرير مذكرة صلح بين الطرفين.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب مباراة الجونة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومنح المدرب السويسري، راحة للفريق من التدريبات لمدة 5 أيام، على أن يسافر إلى سويسرا لقضاء إجازة قصيرة رفقة عائلته.

اقرأ أيضًا.. دورى نايل.. الجونة يفرض التعادل على الأهلى ويوقف انتصاراته

إمام عاشور الاهلى كولر الجونة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي

مواد متعلقة

التشكيل خاطئ والتغييرات متأخرة.. رضا شحاتة: كولر مش مركز مع الأهلى

رابطة الأندية تعلن أفضل لاعب في مباراة الأهلي والجونة بدوري نايل

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

البترول: مديونية وزارة الكهرباء 140 مليار جنيه خلال 6 أشهر فقط

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

عاجل.. "الهلال الأحمر الفلسطينى" تعلن خروج مستشفى القدس عن الخدمة بالكامل

خبير علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسى فى قمة الرياض كانت إنذارًا للمجتمع الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب