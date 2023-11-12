مشاجرة بين إمام عاشور ومشجع فى مطار القاهرة بعد لقاء الجونة

شهدت صالة الوصول بمطار القاهرة اليوم الأحد مشاجرة بين إمام عاشور لاعب نادي الأهلي وأحد المشجعين، لدى عودة بعثة فريقه من الغردقة.

وحدثت مشادة كلامية بين عاشور وأحد المشجعين وتطور الأمر بين الطرفين، قبل أن يتقدم المشجع بالاعتذار للاعب والذي قبل الاعتذار وتم تحرير مذكرة صلح بين الطرفين.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب مباراة الجونة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومنح المدرب السويسري، راحة للفريق من التدريبات لمدة 5 أيام، على أن يسافر إلى سويسرا لقضاء إجازة قصيرة رفقة عائلته.

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