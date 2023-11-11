السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى نايل.. الجونة يفرض التعادل على الأهلى ويوقف انتصاراته

مباراة الأهلي والجونة
مباراة الأهلي والجونة

تعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدوري نايل.

التعادل أبقى على الأهلي في صدارة الدوري بـ13 نقطة وبفارق الأهداف عن بيراميدز بنفس النقاط، بينما وقع الجونة بالمركز الثامن بـ9 نقاط.

الشوط الأول من مباراة الأهلي والجونة

وألغى حكم اللقاء هدفًا في الدقيقة الأولى للجونة عن طريق موكا، بعد خطأ من محمد الشناوي في تشتيت الكرة، لكن "الفار" ألغاه بداعي لمسة يد على لاعب الجونة.

وفي الدقيقة 14، تسديدة مباغتة عن طريق أحمد بلحاج، لاعب الجونة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.
وفي الدقيقة 25 سدد بلحاج من جديد من خارج منطقة الجزاء، مرت على يمين الشناوي.

وشهدت الدقيقة 36 أول أهداف اللقاء عن طريق الفرنسي أنتوني موديست، الذي تلقى تمريرة من طاهر وروضها بطريقة رائعة وسددها بنجاح على يمين بوسكا.

ونجح بلحاج من إحراز التعادل للجونة من علامة الجزاء، بالدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع.

 

الشوط الثاني من مباراة الأهلي والجونة

في الدقيقة 54 سدد كريم نيدفيد رأسية، مرت بقليل بجوار مرمى أحمد مسعود.

شهدت الدقيقة 66 تسديدة رائعة على الطائر من إمام عاشور، من على مشارف منطقة الجزاء بعد تمريرة من ركنية نفذها الشحات لكنها علت المرمى.

وحاول البديل كريم فؤاد بالدقيقة 74، من ركلة حرة لكن اصطدمت كرته بقائم بوسكا.

وأكمل الجونة اللقاء بعشرة اللاعبين، بعد طرد أحمد محمود بالدقيقة 83.

وعاد عاشور لتسديداته وأبرزها بالدقيقة 85 علت مرمى أحمد مسعود.

وسدد أليو ديانج من على منطقة الجزاء بالدقيقة الأولى من وقت بدلًا من الضائع، مرت على يسار مرمى مسعود بقليل.

تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني. 

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.  

خط الهجوم: أنتوني موديست.

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