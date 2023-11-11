الشوط الأول.. الجونة يفرض التعادل على الأهلى بهدف لكل فريق

تعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم.

وألغى حكم اللقاء هدفًا في الدقيقة الأولى للجونة عن طريق موكا، بعد خطأ من محمد الشناوي في تشتيت الكرة، لكن "الفار" ألغاه بداعي لمسة يد على لاعب الجونة.

وفي الدقيقة 14، تسديدة مباغتة عن طريق أحمد بلحاج، لاعب الجونة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

وفي الدقيقة 25 سدد بلحاج من جديد من خارج منطقة الجزاء، مرت على يمين الشناوي.

وشهدت الدقيقة 36 أول أهداف اللقاء عن طريق الفرنسي أنتوني موديست، الذي تلقى تمريرة من طاهر وروضها بطريقة رائعة وسددها بنجاح على يمين بوسكا.

ونجح بلحاج من إحراز التعادل للجونة من علامة الجزاء، بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء: بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومصطفى شوبير.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كل الخدمات للقراء نستعرض في هذا التقرير كل ما يتعلق بمباراة الأهلي والجونة، بدءًا من موعد المباراة والقنوات الناقلة، وصولًا إلى المعلق الذي سيقوم بنقل المباراة.

ترتيب الأهلي والجونة قبل مباراة اليوم

تصدر حامل اللقب الدوري الممتاز فريق النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام بعد فوزه بأربع مباريات وجمعه 12 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز العاشر بعد فوزه بثماني نقاط من خمس مباريات.

ستنقل قناة "أون تايم سبورتس" مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام اليوم، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري المصري، بما في ذلك هذه المباراة. سيقوم محمد عفيفي بالتعليق على أحداث المباراة، ومن المقرر أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.