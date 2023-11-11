موديست يسجل ثانى أهدافه مع الأهلى ويتقدم للأحمر أمام الجونة

تقدم الفرنسي أنتوني موديست للأهلي على حساب الجونة، بالهدف الأول في اللقاء المقام مساء اليوم في دوري نايل.

موديست تسلم عرضية داخل منطقة الجزاء من طاهر محمد طاهر، وسدد على يسار بوسكا بالدقيقة 36.

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء: بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومصطفى شوبير.