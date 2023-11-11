السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

20 دقيقة.. هدف ملغى وتعادل سلبى بين الأهلى والجونة

الاهلي
الاهلي

مرت 20 دقيقة من زمن الشوط الأول للقاء الأهلي والجونة، المؤجل من الجولة الرابعة في مسابقة دوري نايل.

وألغى حكم اللقاء هدف في الدقيقة الأولى للجونة عن طريق موكا، بعد بعد خطأ من محمد الشناوي في تشتيت الكرة لكن "الفار" ألغاه بداعي لمسة يد على لاعب الجونة.

وفي الدقيقة 14، تسديدة مباغتة عن طريق أحمد بلحاج لاعب الجونة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

وجاء التشكيل على النحو التالي:- 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني. 

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.  

خط الهجوم: أنتوني موديست. 

ويجلس على مقاعد البدلاء: بيرسي تاو وأحمد عبدالقادر ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومصطفى شوبير.

ويتصدر حامل لقب الدوري الممتاز فريق نادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام بعد فوزه بأربع مباريات وجمعه 12 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز العاشر بعد فوزه بثماني نقاط من خمس مباريات.

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