كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الجونة.. وموديست يقود الهجوم الأحمر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة الجونة التي تنطلق في الخامسة من مساء اليوم على استاد خالد بشارة والمؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.



وجاء التشكيل على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء:بيرسي تاو و أحمد عبد القادر ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومصطفى شوبير.

متعب يتصدر هدافي الأهلي في لقاءات الجونة

وسبق أن لعب الفريقان تسع عشرة مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود الجونة للدوري العام موسم 2009-2010، كانت المباراة الأولى يوم 16 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر أحرزه فرانسيس دوفوركي، وآخر مباراة يوم 24 يوليو 2022 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين رامي ربيعة وعلي معلول.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وفاز الجونة في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 29 هدفًا مقابل 11 هدفًا استقبلتها شباكه.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين تعادل الفريقان 3-3 موسم 2020-2021، وفوز الأهلي 4- صفر موسم 2019-2020، و4-1 موسم 2012-2013.

يتصدر عماد متعب ووليد سليمان قائمة هدافي لقاءات الفريقين برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، ثم السيد حمدي وعلي معلول وحسين الشحات وشهاب الدين أحمد من الأهلي، ومحمد نجيب من الجونة برصيد هدفين لكل منهم.

وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء الماضي على ملعب ‏المقاولون العرب.