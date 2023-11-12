كلوب وجوتا يهنئان محمد صلاح على هدفه الـ 200 في إنجلترا

تغنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، بإنجاز لاعبه المحترف المصري محمد صلاح، بالوصول إلى هدفه رقم 200 في كرة القدم الإنجليزية.

وقاد المحترف المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، لتحقيق انتصار عريض على ضيفه برينتفورد، في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

المباراة التي انتهت بانتصار "الريدز" بثلاثية نظيفة، عرفت تسجيل "مو"، لهدفين، مسجلًا هدفه رقم 200 في كرة القدم الإنجليزية خلال مسيرته الكروية، حيث رفع رصيده من الأهداف رفقة ليفربول إلى 198 هدفًا، إضافة لهدفين سجلهما مع فريقه السابق تشيلسي.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"إنه استثنائي، لعب مباراة رائعة اليوم. كان هناك لاعبان يحيطان به دائمًا، وكان يحتفظ بالكرة".

وأضاف:" كان لدينا الكثير من اللحظات الجيدة في الشوط الأول، رباطة جأشه في الهدف الأول مجنونة، لا شك في هذا المجال، يمكنك رؤيته دائمًا في ورقة المسجلين، إنه لاعب خاص".

البرتغالي ديوجو جوتا لاعب الفريق، هنأ محمد صلاح أيضًا على إنجازه.

وقال جوتا: "إنه يشكل تهديدًا مناسبًا على المرمى. نعلم أنه عندما يمتلك الكرة فإنه يسجل أو يصنع.. تهانينا له".