الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يسجل هدفين في انتصار ليفربول على برينتفورد بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح أمام برينتفورد
محمد صلاح أمام برينتفورد

عاد فريق ليفربول لسكة الانتصارات، بفوزه على ضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أنفيلد رود”، في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

وكان ليفربول قد تعادل في الجولة الماضية مع مضيفه لوتون تاون بهدف لمثله، قبل أن يتلقى هزيمة على يد تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي.

الأوروجواياني داروين نونيز سجل هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 22، لكن تم إلغاءه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

نونيز عاد ليسجل هدفًا آخرًا غير شرعيًا، في الدقيقة 27، حيث تم إلغاءه بداعي التسلل أيضًا بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 39، بعد تلقيه تمريرة رائعة من داروين نونيز، لينفرد بمرمى برينتفورد من الجهة اليمنى بمنطقة الجزاء، مسكنًا الكرة الشباك.

وكاد صلاح أن يسجل مرة أخرى في آخر دقائق الشوط الأول، عندما تلقى تمريرة عرضية من الجانب اليسرى، تمامًا أمام مرمى برينتفورد، لكنه سدد الكرة أعلى الشباك.

وتمكن “مو” من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 62، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كوستاس تسيمكاس من الجهة اليسرى.

وسجل البرتغالي ديوجو جوتا، الهدف الثالث لـ “الريدز”، في الدقيقة 73، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

لاعبو برينتفورد كثفوا جهودهم لتسجيل هدف شرفي

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 27 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 16 في المركز العاشر.

تشكيل ليفربول الرسمى استعدادًا لمواجهة برينتفورد فى الدورى الإنجليزى

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط وسط الملعب: كودي جاكبو - إندو واتارو - دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا.

 

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