الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هاري ماجواير يحسم موقفه النهائي بشأن الاستمرار مع مانشستر يونايتد

هاري ماجواير
هاري ماجواير

حسم النجم الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، مستقبله مع ناديه خلال الفترة المقبلة تحت قيادة مدرب الهولندي إريك تين هاج.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى احتمالية رحيل هاري ماجواير عن صفوف مانشستر يونايتد، نظرًا لعدم مشاركته بشكل منتظم منذ الموسم الماضي 2022-2023.

هاري ماجواير يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تصريحات هاري ماجواير بشأن مستقبله، قائلًا: "أستمتع حقًا بأدائي وباللعب لهذا النادي".

وأكد هاري ماجواير: "مستمر مع مانشستر يونايتد وسأشارك في المباريات قدر الإمكان".

وعن فوز مانشستر يونايتد الثمين أمام لوتون تاون، قال ماجواير: "فاران وليساندرو مارتينيز كانا يؤديان بشكل رائع وحافظا على نظافة شباكهما في العديد من المباريات".

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تغلّب على لوتون تاون بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضم منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع: "كان عليّ أن أنتظر وقتي وأتحلى بالصبر.

وأوضح: "لقد أتيحت لي فرصتان أو ثلاث في الموسم الماضي للمشاركة في الكثير من المباريات، لكنني توقفت بسبب المرض والإصابات مرتين".

وواصل: "هذا السبب جعلني لم أتمكن قط من مواصلة المشاركة في المباريات التي يمكنني من خلالها إثبات قدراتي للمدرب".

واختتم هاري ماجواير تصريحاته، مُشددًا: "لقد حصلت على ذلك الآن، أستمتع حقًّا بأدائي وباللعب لهذا النادي".

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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة.

هاري ماجواير ماجواير مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى إريك تين هاج

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