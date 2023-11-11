السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تين هاج: بمجرد أن يلعب مانشستر يونايتد جيدًا سننافس على المربع الذهبي لـ"البريميرليج"

إريك تين هاج
إريك تين هاج

عبر إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن سعادته بانتصار فريقه على لوتون تاون اليوم.

وانتصر مانشستر يونايتد على نظيره لوتون تاون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وقال تين هاج في تصريحات عقب المباراة: "يوم جيد وكنا بحاجة لهذا الفوز وحققناه ولكن كان بإمكاننا أن نجعل تلك المباراة أسهل من خلال التسجيل المبكر وزيادة فارق الأهداف، كان لدينا العديد من الفرص ولكننا سجلنا هدفًا واحدًا فقط".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة.

وأضاف تين هاج: "علينا مواصلة القتال على الفوز والحرص على ألا تتلقى شباكًا أهدافًا، لوتون تاون لعبوا جيدًا ولكننا سيطرنا على المباراة".

وأكمل: "خلقنا العديد من الفرصة الخطيرة وهذا شيء جيد جدًا، وفي دوري الأبطال هويلوند سجل 5 أهداف وأنا واثق أنه سيسجل في الدوري الانجليزي، وراشفورد يسجل دائمًا، وهو الآن لا يسجل ولكن هذه اللحظة ستأتي، أنا واثق أن الفريق سيصل إلى مستوى أفضل"..

وأردف: "فيكتور ليندلوف وشريكه في الدفاع هاري ماجواير يلعبون جيدًا وهناك أيضًا سكوت ماكتومناي، ليندلوف كان جيدًا وسجل هدفًا".

وتلقى إريك تين هام بطاقة حمراء بسبب اعتراضه على حكم المباراة ضد لوتون تاون، وهو ما يعني استبعاده، وعلق: "لدينا طاقم تدريب أكفاء للغاية وسيتولون المسئولية على الخط".

وعن إصابة هويلوند، قال: "في الوقت الحالي لا يمكنني أن أقول أي شيء، علينا الانتظار لـ24 ساعة لمعرفة طبيعة الإصابة إذا كانت هناك إصابة بالفعل".

وأنهى تصريحاته: "لدينا 3 مباريات خارج الملعب وعلينا الاستعداد من ذلك، وأعتقد أننا لسنا في موقع سيء جدًا حتى إن كنا لا نلعب بشكل جيد، وبمجرد أن نبدأ في اللعب بأسلوب جيد سندخل في المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في الدوري".

تين هاج مانشستر يونايتد لوتون تاون الدوري الإنجليزي الممتاز راسموس هويلوند

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