الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تكرار إصابة جولر أبرز الأسباب.. ريال مدريد يستغني رئيس الخدمات الطبية

جولر
جولر

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الأحد، أن نادي  ريال مدريد قرر الاستغناء عن رئيس الخدمات الطبية في النادي.

وقال التقرير، أن ريال مدريد قرر الاستغناء عن خدمات نيكو ميهيتش، كبير الأطباء في النادي الأبيض، وأوضحت الصحيفة أن قضية التركي أردا جولر، كانت أحد الأسباب التي أدت إلى رحيل الطبيب الكرواتي، الذي وصل إلى ريال مدريد في عام 2017.

وتابع التقرير، كان الطبيب نيكو ميهيتش شخصًا مقربًا جدًا من فلورنتينو بيريز واللاعبين الكرواتيين لأكثر من عقد من الزمن، قبل ست سنوات عندما بدأ في تكريس نفسه حصريًا لريال مدريد، ليحل محل الدكتور أولمو.

 تكرار إصابة جولر الذي لم يشارك لمدة دقيقة مع الفريق

وتكررت إصابة الموهبة التركية أراد جولر الذي لم يشارك لمدة دقيقة مع الفريق، بسبب الإصابات منذ انضمامه من فناربخشة في الصيف الماضي بعد صراع على ضمه مع برشلونة.

وأوضح التقرير، أن لاعب كرة القدم التركي وصل إلى ريال مدريد مصابًا بإصابة بسيطة في الغضروف المفصلي، استغرق النادي الأبيض وقتًا في علاجها، أولاً في الولايات المتحدة، حيث كان اللاعب يتدرب على مقاعد البدلاء حتى تقرر إعلان الإصابة حتى يتمكن اللاعب من العودة الى مدريد .

وتابع، كان هناك أسبوعين من الاستراحة يتم خلالها مناقشة ما إذا كان يجب اتباع العلاج المحافظ أو الخضوع لعملية جراحية. الطبيب ميهيتش، الذي اختار عدم إجراء العملية، انتهى به الأمر بخسارة المعركة برأي الدكتور "ليز"، الذي كان هو من أجرى العملية الجراحية للاعب وقتها.

حالة جولر لم تكن الوحيدة التي تسببت في رحيل الطبيب الكرواتي

لكن حالة جولر لم تكن الوحيدة التي تسببت في رحيل الطبيب الكرواتي، في العام الماضي، حدثت انتكاسات كثيرة من قبل العديد من اللاعبين تسببت حالات بنزيما وألابا وسيبايوس، الذين يعانون من مشاكل بدنية في نفس المناطق، في حدوث العديد من الاحتكاكات بين اللاعبين والخدمات الطبية، وهي الاحتكاكات التي وصلت إلى أعلى مستويات النادي.

وسحق فريق ريال مدريد ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وارتفع رصيد ريال مدريد عند 32 نقطة في المركز الثاني خلف جيرونا المتصدر برصيد 34 نقطة.

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