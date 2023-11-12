ريال مدريد يسحق فالنسيا بخماسية فى الدورى الإسبانى

سحق فريق ريال مدريد ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل خماسية ريال مدريد كل من، فينيسيوس جونيور "هدفين" في الدقائق 42 و49 ورودريجو سيلفا "هدفين" في الدقيقتين 50 و84، وداني كارفخال في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.

وجاء هدف فريق فالنسيا الوحيد عن طريق هوجو دورو في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد ريال مدريد عند 32 نقطة في المركز الثاني خلف جيرونا المتصدر برصيد 34 نقطة.

وتوقف رصيد فالنسيا عند 18 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

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أحداث الشوط الأول

ريال مدريد بدأ المباراة بقوة ونجح في تسجيل أول الأهداف بعد 3 دقائق فقط عن طريق داني كارفخال بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

ريال مدريد واصل سيطرته وكاد أن يضيف هدف ثاني في الدقيقة الثامنة من تسديدة صاروخية عن طريق توني كروس من ركلة حرة ارتدت من العارضة.

في الدقيقة 11 هوجو دورو استلم الكرة داخل منطقة الجزاء بمهارة ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس أندري لونين.

في الدقيقة 18، فرصة خطيرة لصالح ريال مدريد فينيسيوس جونيور توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس لتمر بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

واستطاع فينيسيوس جونيور أن يسجل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 42.

جاء الهدف بعدما أرسل رودريجو سيلفا تمريرة عرضية من جهة اليمين وصلت لفينيسيوس جونيور أمام المرمى وحولها الأخير بصدره لداخل الشباك.

أحداث الشوط الثاني

ريال مدريد بدأ الشوط الثاني بقوة مثلما بدأ المباراة ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 49 بعد أن سدد فينيسيوس جونيور الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت أقصى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.

وبعد دقيقة واحدة أحرز رودريجو الهدف الرابع بعد أن استغل خطأ من الحارس مامارداشفيلي ونجح في قطع الكرة ثم سددها أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

وتمكن رودريجو من تسجيل الهدف الشخصي الثاني له والخامس لريال مدريد في الدقيقة 84.

جاء الهدف بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم راوغ المدافع وسدد الكرة لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 88 تمكن هوجو دورو من تقليص الفارق لصالح فريق فالنسيا الإسباني.

