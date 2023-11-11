السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على فالنسيا بهدفين في الشوط الأول

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول من مباراته أمام فالنسيا بالتقدم بهدفين دون رد، في المباراة المقامة على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني " لاليجا".

وكان داني كارفخال قد تقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 42.

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أحداث الشوط الأول

ريال مدريد بدأ المباراة بقوة ونجح في تسجيل أول الأهداف بعد 3 دقائق فقط عن طريق داني كارفخال بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

ريال مدريد واصل سيطرته وكاد أن يضيف هدف ثاني في الدقيقة الثامنة من تسديدة صاروخية عن طريق توني كروس من ركلة حرة ارتدت من العارضة.

في الدقيقة 11 هوجو دورو استلم الكرة داخل منطقة الجزاء بمهارة ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس أندري لونين.

في الدقيقة 18، فرصة خطيرة لصالح ريال مدريد فينيسيوس جونيور توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس لتمر بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

فرصة أخرى لصالح ريال مدريد بعد تسديدة من فينيسيوس جونيور لكن الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر في الشباك من الخارج.

واستطاع فينيسيوس جونيور أن يسجل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 42.

جاء الهدف بعدما أرسل رودريجو سيلفا تمريرة عرضية من جهة اليمين وصلت لفينيسيوس جونيور أمام المرمى وحولها الأخير بصدره لداخل الشباك.

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