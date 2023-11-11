السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يعلن إصابة بيلينجهام وغيابه عن لقاء فالنسيا

بيلينجهام
بيلينجهام

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا، اليوم السبت، إصابة الإنجليزي جود بيلينجهام  وغيابه عن لقاء الفريق اليوم أمام فالنسيا.

 

وقال بيان النادي الإسباني: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا جود بيلينجهام، تم تشخيص حالته بعدم الاستقرار في كتفه اليسرى، نتيجة تعرضها للخلع مؤخرًا، سيغيب بيلينجهام عن مباراة اليوم ضد فالنسيا".

 

وتعرض بيلينجهام للإصابة في الكتف أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد رايو فاليكانو بالدوري الإسباني، لكنه شارك اليوم في مران الفريق رغم الإصابة.

 

وتواجد بيلينجهام على مقاعد بدلاء الريال أمام سبورتنج براجا ولم يشارك في اللقاء الذي انتهى لصالح الريال بثلاثية.

 

يدخل ريال مدريد، اللقاء بعد تعادل سلبي في الجولة الماضية أمام رايو فاييكانو، والذي يريد أن يستعيد نغمة الانتصارات من جديد لمواصلة ملاحقة جيرونا على صدارة ترتيب الليجا.

 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في سلم ترتيب الليجا برصيد 29 نقطة، خلف جيرونا المتصدر برصيد 31 نقطة، أما يأتي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.
 

ريال مدريد ريال مدريد الإسباني بيلينجهام جود بيلينجهام فالنسيا

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم السبت 11-11-2023 والقنوات الناقلة

بيلينجهام يطارد رقمًا تاريخيا مع ريال مدريد أمام براجا فى الأبطال

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

بالأرقام.. مصر تواصل تصدرها دول العالم فى حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

20 دقيقة.. هدف ملغى وتعادل سلبى بين الأهلى والجونة

الولايات المتحدة على صفيح ساخن.. هل تتوقف الإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل؟

تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس