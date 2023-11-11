ريال مدريد يعلن إصابة بيلينجهام وغيابه عن لقاء فالنسيا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا، اليوم السبت، إصابة الإنجليزي جود بيلينجهام وغيابه عن لقاء الفريق اليوم أمام فالنسيا.

وقال بيان النادي الإسباني: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا جود بيلينجهام، تم تشخيص حالته بعدم الاستقرار في كتفه اليسرى، نتيجة تعرضها للخلع مؤخرًا، سيغيب بيلينجهام عن مباراة اليوم ضد فالنسيا".

وتعرض بيلينجهام للإصابة في الكتف أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد رايو فاليكانو بالدوري الإسباني، لكنه شارك اليوم في مران الفريق رغم الإصابة.

وتواجد بيلينجهام على مقاعد بدلاء الريال أمام سبورتنج براجا ولم يشارك في اللقاء الذي انتهى لصالح الريال بثلاثية.

يدخل ريال مدريد، اللقاء بعد تعادل سلبي في الجولة الماضية أمام رايو فاييكانو، والذي يريد أن يستعيد نغمة الانتصارات من جديد لمواصلة ملاحقة جيرونا على صدارة ترتيب الليجا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في سلم ترتيب الليجا برصيد 29 نقطة، خلف جيرونا المتصدر برصيد 31 نقطة، أما يأتي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

