قائمة ريال مدريد في مواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه، لمواجهة ضيفه فالنسيا، ضمن المنافسات الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا فى الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وجيرونافي الدوري الإسباني، فتُقام غدًا السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق المدريدي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD.

قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

أما عن قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، فشهدت غياب الحارس كيبا أريزابالاجا للإصابة، كذلك التركي أردا جولر بعد معاناته من انتكاسة بعد تعافيه من الإصابة، إضافة للمصابين تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو.

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وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - فران جونزاليس - دييجو بينيرو

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - - فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - إيدجر

خط الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - نيكو باز

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس - خوسيلو ماتو - براهيم دياز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الأول.

أما فريق فالنسيا، فيتواجد في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة من أصل 12 مباراة لعبها.