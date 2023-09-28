تشافى: لا أهتم بقناة ريال مدريد.. ومواجهة إشبيلية "صعبة"

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة عن مباراة الفريق المرتقبة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام إشبيلية، في قمة نارية على ملعب "لويس كومبانيس الأوليمبي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، غدًا الجمعة، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشافي يتحدث عن مباراة برشلونة وإشبيليه في قمة الدوري الإسباني

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة: "إشبيلية فريق قوي وخصم عنيد للغاية، نحن سنواجه بطل الدوري الأوروبي".

وتابع "خوسيه منديليبار، المدير الفني لفريق إشبيلية، يقوم بدور كبير ورائع للغاية طوال الفترة الماضية، لذلك ستكون مباراة صعبة وقوية".

وعن مواجهة راموس وبيبي مجددًا، أكد تشافي: "لن تكون هناك مشكلة، لا أخشى أي شيء".

وبسؤاله عن مواجهة التكتلات الدفاعية، أجاب تشافي: "علينا أن نكون أكثر تركيزًا وأكثر نضجًا، والآن نحن لدينا تحسن هجومي".

وتابع "البعض قال إن تعادلنا أمام مايوركا كان بسبب عملية التدوير بين اللاعبين، لكن هذا ليس صحيحًا؛ لأن التغيير مطلوب وضروري للغاية".

وبسؤاله عن انتقاد ريال مدريد لتقنية الـVAR بعد مباراة أتلتيكو مدريد، قال تشافي: "لن أعلق على آراء قناة ريال مدريد، هذا لا يعنيني، نحن برشلونة، ماذا سأقول؟".

وعن قضية نيجيريرا الشهيرة قال تشافي:"لم أشعر أبدًا أن الحكام ساعدونا، لدى الوقت لتطوير الفريق وليس للتفكير في هذه القضايا".