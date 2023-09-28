ليفاندوفسكى يقود قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة إشبيلية فى الدورى الإسبانى

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام إشبيلية، في قمة نارية على ملعب "لويس كومبانيس الأوليمبي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، غدًا الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن- إينياكي بينيا- أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- أليخاندرو بالدي- رونالد أروخو- إينيجو مارتينيز- أندريس كريستنسن- ماركوس ألونسو- جول كوندي.

خط وسط الملعب: جافي- أوريول روميو- سيرجي روبيرتو- إلكاي جوندوجان- فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: فيران توريس- روبرت ليفاندوفسكي– رافينيا- جواو فيليكس- لامين يامال.

ترتيب برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، وجيرونا المتصدر برصيد 19 نقطة.

بينما يتواجد فريق إشبيلية حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط.